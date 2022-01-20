معتصم محمود يكتب : قرارات غير أخلاقية





حرم اتحاد التمباك نادي القوز الخرطوم من اللعب في التمهيدي بسبب موقف اتحاد الخرطوم المساند لشداد!!

(التمباكة) فعلوا ذلك مع جمى وادي حلفا في سابقة لم يعرفها الوسط الرياضي من قبل!!

الغريب ان نادى القوز الذي عاقبوه ليس من الأندية المناصرة للقيادة الحالية لاتحاد الخرطوم و موقفه في الانتخابات معلوم كذلك فلقيادة القوز علاقة جيدة مع محمد حلفا عراب لجنة المسابقات التي قضت بإقصاء القوز.

شخصياً شامتٌ على توم القوز الامين العام لنادي القوز والذي ظل يدافع عن محمد حلفا ويزعم انه إداري جيد.

آه يا التوم، الضربة جاتكم من الزول الكويس.

(التمباكة) فعلوا مع جمى وادي حلفا ومع كل اتحاد شارك قادته في مؤتمر كسلا.

قرارات المسابقات لا صفة لها غير عدم الأخلاق وهي سابقة تظل في رقبة طارق عطا رئيس لجنة المسابقات.

عطا صاحب السيرة الذاتية الجيدة يمح ذلك بالسماح لمراهق إداري بالتحكم في اللجنة وتصفية الحسابات.

عطا سيغادر اللجنة يوماً ما لكن القرارات اللا أخلاقية ستلتصق به وتلوث تاريخه حتى مغادرة الفانية.

عموماً اتحاد الخرطوم ليس بالاتحاد الصغير ويعرف كيف يحمي منسوبيه لا سيما وان خلفه أكبر تنظيم رياضي بالسودان.

لاتحاد الخرطوم اكثر من سلاح يرد به على المراهقة الادارية لشُلة الحَلة واول ذلك الحكام.

عاااار على حكام الخرطوم المشاركة في إدارة منافسات اتحاد التمباك بعد اقصاء ممثل الخرطوم.

عاااار عليهم المشاركة بعد شطب الخبير عامر ابن الخرطوم.

إن لم يهب حكام الخرطوم للدفاع عن انديتهم وكبيرهم عامر فمتى يهبوا!!

شطب عامر إهانة لكل الحكام وليس لعامر في شخصه.

عوقب عامر لمشاركته في مؤتمر كسلا الذي شاركت فيه أندية الممتاز فلماذا لم يتم عقابها!!

اتحاد التمباك يخشى أندية الممتاز ويستخف بالحكام رغم ان الحكام عنصر أساسي في المنافسة شأنهم شأن الأندية.

استهداف اتحاد التمباك لقيادات اتحاد الخرطوم وانديتها مراهقة إدارية.

من عجب ان ممثلي اتحادات صغيرة مثل حلفا الجديدة وكريمة يعاقبون اتحادا بحجم الخرطوم!!

اتحاد رائد لم يؤسس الاتحاد العام فقط بل أسس الاتحاد الافريقي.

نحن بانتظار سحب الخرطوم لحكامها من المنافسات القومية.

الممتاز وكافة المنافسات القومية تحت رحمة رفاق الشاذلي.

لو كنت مكان أندية الخرطوم بالممتاز لأعلنت الانسحاب من الممتاز والعودة لدوري الخرطوم.

انسلاخ الهلال، الخرطوم ، الأهلي ، توتي ، كوبر ، ود نوباوي من الممتاز يعني إفشال المنافسة .

ذكرت أندية الخرطوم وتجاوزت المريخ الذي بات معزولاً عن أندية الخرطوم.

في ظل وجود الجكومي بات المريخ تابعاً للحصاحيصا أكثر من الخرطوم!!

من يصدق ان المريخ قرر في اجتماعه الأخير تأييد قرارات اتحاد التمباك بحق اللاتحادات المحلية وقياداتها!!

ما مصلحة المريخ في عداء اتحادات الخرطوم ، وادي حلفا، الجنينة، كسلا، ود الحداد وبقية الاتحادات العشرة!!

الجكومي يورط المريخ في عداءت غير مطلوبة و يستهدف شخصيات مريخية اكثر من الجكومي الذي ولج الرياضة عن كِبر .

الثورة مستمرة و الردة مستحيلة .

الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة، الموت والعار للقاتل الجبان.

الموت والعار للمرتزق الجبان من دول الجوار.

اللهم انهم قتلوا فلذات أكبادنا فافجع قلوبهم في فلذات اكبادهم واصنع فيهم عجائب قدرتك ورهيب انتقامك.

صحيفة الصيحة