ضبط سُكّر مُنتهي الصلاحية بشرق دارفور





ضبط قسم رقابة الأغذية بإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية شرق دارفور، كميات كبيرة من السُّكّر مُنتهي الصلاحية داخل أحد المنازل، وتتم تعبئه السُّكّر مُنتهي الصلاحية في جوالات جديدة بتاريخ فبراير 2020م بحسب كوش نيوز.

وأكّد مدير إدارة صحة البيئة عبد المجيد أحمد وفق صحيفة الصيحة، أنّ إدارته مع الجهات ذات الاختصاص ستنفذ كل الإجراءات القانونية للمخالفات، لافتاً إلى حجز كل الكمية من السُّكّر المُصادرة لفحصها لإجراء اللازم من أجل صحة المواطن.