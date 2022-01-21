حريق بمعسكر هلال الفاشر





شب حريق مساء الخميس، في معسكر نادي هلال الفاشر بالصحافة مربع (9)، والذي يتأهب من خلاله للاستحقاقات المحلية.

وبحسب (سونا) اليوم، هب عدد مقدر من الرياضيين لموقع الحادث، وفي مقدمتهم أمير حسب الله مبعوث رئيس الاتحاد السوداني المكلف طه فكي شيخ طه، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم، عضو لجنة المنتخبات الوطنية، والتقوا بدفع الله الكرف رئيس نادي هلال الفاشر بالإنابة.

وتكفل الرئيس المكلف للاتحاد طه فكي، بتوفير بعض المعدات والمعينات لفريق كرة القدم بنادي الهلال الفاشر دعماً لإعداد الفريق.

وأجرى الرئيس المكلف اتصالاً هاتفياً برئيس نادي هلال الفاشر السلطان فيصل دوسة، مطمئناً على الفريق بعد حادث الحريق، كما أجرى عدد من الرياضيين اتصالات مماثلة، على رأسهم نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين معتصم عبد السلام وعدد من الاقطاب.

وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات محمد أحمد سليمان المحامي، زار في وقت متأخر من مساء أمس معسكر هلال الفاشر، والتقى الجهازين الإداري والفني للفريق، واطمأن على صحة وسلامة الفريق.

كوش نيوز