شاهد بالفيديو: السودانية داليا الطاهر مذيعة القناة اللبنانية “الجديد” تتعرض للتنمر من مناصري حزب الله





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية السودانية داليا أحمد الطاهر خلال تقديم برنامجها على قناة “الجديد” بلبنان وتعليقها مستخدمة كلمة “تماسيح” عارضة صوراً لشخصيات منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله بعد أن تنمرو عليها بسبب لون بشترها الداكن.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تصدرت داليا التريند بعد تعرضها لحملة تنمر وعنصرية واسعه من مناصري “حزب الله” الذين وصفتهم “بالتماسيح” خلال حديثها عنهم رداً على تعليقاتهم وانتقاداتهم لها.

يذكر أن داليا من أب سوداني وام مصرية جاءت مع والداها إلي لبنان في عمر الخمسة أشهر درست بها وتخرجت إلى حين توظيفها بقناة “الجديد” على الرغم من أنها درست الإدارة والتسويق إلا أنها فضلت مجال الإعلام.

الخرطوم :(كوش نيوز)