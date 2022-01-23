محامية: التحقيق مع توباك انحصر حول غاضبون وتمويلها





كشفت إحدى المحاميات المتطوعات في ملف اعتقال اعضاء من مجموعة (غاضبون) واتهامهم بقتل العميد علي بريمة حماد ، المحامية رنا عبدالغفار ، عن تعرض محمد أدم الشهير بـ(توباك) 17 عاماً ، وأحمد الفاتح الشهير بـ(الننه) 18 عاماً للتعذيب اثناء التحري معهم.

وقالت رنا في تحقيق لـ(الجريدة) إن الفتيات المُطلق سراحهم مساء الجمعة تعرضن للضرب أثناء احتجازهم لقٌرابة الـ(7) أيام، ولفتت إلى أن التحري معهم لم يتطرق لحادثة مقتل العميد “بريمة” اطلاقًا وانحصرت الاسئلة حول مجموعة (غاضبون) ومصادر تمويلهم ومن يحرضهم للخروج إلى الشوارع ومن يمدهم بالمخدرات.

وشددت رنا على أن اتهام المعتقلين بقتل العميد “بريمة” ليس سوى ذريعة للقبض عليهم والحصول على معلومات حول (غاضبون).

من جانبها قالت والدة المعتقل محمد أدم (توباك) السيدة نضال يعقوب لـ(الجريدة) إن السلطات الامنية رفضت وبشكل قاطع السماح لها رؤية ابنها أو سماع صوته رغم اصابته برصاصتين في قدمه ومعاناته من مرض (الضغط) مبدية تخوفها من عدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت وحدة ادارة حماية الاسرة والطفل عن متابعتها لاعتقال محمد ادم (توباك) وقال مدير ادارة وحدة حماية الاسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم عميد شرطة عيساوي قيدوم موسى إن حيثيات التُهم الموجهة لـ(توباك) تفوق امكانية التحري بوحدته لذلك تم تسليمه لمباحث بحري ولفت إلى أنهم سيقومون بتسليمه إليهم فور الانتهاء من التحقيق .

وأضاف : يُعتبر محمد ادم طفل لذلك حال تقرر حبسه سيكون في (الحِراسات) المخصصة للاطفال .

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة