معتصم محمود يكتب : أبو نقطة ما بسكّتنا





في مخاطبته لبعثة المنتخب قال معتز الشاعر (اخرستوا الالسن) !!

اقل ما يُقال عن تصريح الشاعر انه غير مسؤول ذلك انه محاولة لجر اللاعبين لمربع الصراع.

صحيح ان الشاعر معذور كونه حديث عهد بالمناصب ولا خبرة له في مخاطبة لاعبي المنتخب لكن ذلك ليس مبرراً لجر اللاعبين لمعترك الصراع .

الشاعر لم يحدد من هؤلاء الذين اخرسهم المنتخب .

إن كان يقصد تنظيم النهضة فهو مخطئ ذلك ان النهضة هي من شكلت المنتخب و اوصلته للكاميرون تلك معلومة معروفة للكل .

حتى بعد تصفية كبار اللاعبين بقى عضم المنتخب من اولاد برقو كما كانوا يسمونهم .

ابو عشرين، بوغبا، حمو والغزال هم عضم الفريق وهم اولاد منتخب فيلود و بخيت، عليه ليس هناك من لسان تم إخراسه .

اخطأ الشاعر في الرسالة التي تضمنها حديثه الذي كان محل السخرية و الاستهزاء ذلك ان عبارة (إخراس الألسن) تقال للمنتخبات التي تحصد اللقب لا لمنتخب يخرج من الدور الأول متذيلاً المجموعة .

منتخب أضعف دفاع في المجموعة ، أحرز هدفا واحدا في ثلاث مباريات ومن ركلة جزاء !!

هدف واحد مقابل اربعة أهداف ولجت الشباك يعني المحصلة اقل من صفر بثلاثة أهداف (سالب 3) .

الحديث عن كرشوم الذي ابطل مفعول محمد صلاح يعني ان كرشوم وصل العالمية او ان محمد صلاح هبط للمحلية.

السواقة بالخلا مشكلة و كل من يفهم ابجديات الكرة يعرف ان ألف كرشوم لا يستطيعون إيقاف الدبابة البشرية محمد صلاح .

كل ما في الأمر ان صلاح يؤدي في كاس الأمم على الواقف خوفاً على قدمه التي تساوي قيمة كل محترفي الدوري السوداني مضروباً في ألف و ربما اكثر من ذلك .

صلاح ليفربول ليس هو صلاح الفراعنة بدليل عدم إحرازه لأي هدف و امام منتخبات متواضعة مثل السودان و بيساوا .

ليس صلاح وحده فمحرز لم يسجل و لا غير محرز من محترفي الدوري الاوروبي .

كرشوم مين و الناس نايمين.

قريباً يبدأ العك المحلي و يتبيّن الناس ان من زعموا انهم نجوم عالميون اقل من عاديين .

للمريخ مواجهتان مع الاهلي و صن دوانز و يومها سيعرف الجمهور ان إعلام التمباك خدع الناس الأوهام .

صحيفة الصيحة