تبيان: إعتقال أميرة عثمان تم وفق معلومات بتقول انها (الوسيط) الممول لنشاط التظاهرات ومجموعات غاضبون بالمال والمخدرات (الآيسس)





غصـــن الــزيتـــــون 🌹

أمير عثمان (وبقاياها)

الإعتقالات التمت خلال الفتره الفاتت دي ماتمت من فراغ أو بدون أسباب وليس الغرض منها إستهداف (المرأه) زي ماقال البيان الصادر من (اليوناميتس)

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جميع المعتقلين والمعتقلات ابتداءً من محمد ادم (توباك) وأحمد الفاتح (النن) ومجاهد ابكر (صفقه) وجوفرس (القبطي) أبرز ناشطي مجموعات غاضبون وملوك الإشتباك!!! ورندا عثمان (رنو) وسهير حطبه ورحيق عبيد أبرز ناشطات (المجموعات النسويه) و مشاركات في مجموعات غاضبون وملوك الإشتباك،،تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بالمخدرات ونشاط هدام مدعوم من جهات

كميه من الناس ماكان عندها الجُرأه إنها تتكلم عن النشاط الهدام الكان مستهدف الثوار والثأئرات داخل المواكب وصناعة حالة ألا وعي الكانت واضحه وضوح الشمس تحت تأثير الكحول والمخدرات،، والحاجه الماعارفاها الناس إنو التغيب دا كان شغل مرتب ومخطط ليهو تخطيط منظم عشان التظاهرات تكون عنيفه بقدر الإمكان،، الزول المتابع لحالة (توباك) وقريب من اهلو ممكن يسأل أو ممكن يسأل المحامي(ر. عبد الغفار) المسؤول والمتابع لقضية توباك حتوريك إنو توباك كل التهم الموجهه ليهو محصوره في نشاط غاضبون وملوك الأشتباك ومصادر التمويل بعيدآ عن قضيه مقتل العميد أو خلافه

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انا قبل فتره كتبت مجموعه من المقالات حول نشاط المجموعات البتسمي نفسها (مجموعات لالقهر النساء) وأوضحت من خلالها عمليات البيع الجسدي وترويج الدعاره وبيع المخدرات ورعايه التبرج والإنحلال والمطالبات بإباحة الزنا وبيع المخدرات وتعديل قوانين الأحوال الشخصية وغيرو من الأنشطة الهدامه البتقوم بيها مجموعات النسويه أو مجموعات لالقهر النساء،، والمجموعات دي زمان ماكانت ظاهره لكن من خلال المواكب والتظاهرات والوقفات لقت مساحه لأنها تشتغل بين الشباب وبقي نشاطها ظاهر!!

انا عن نفسي (كتبيان) كان عندي تجربه شخصيه بإنضمامي للمجموعات دي وذكرت كتير من خلال المنشورات نوع النشاط والمسؤولين منو وبي سبب الموضوع دا اتعرضت للشتيمه والتخوين،، واخر بوست كتبتو كان (عن الاغتيالات القاعده تتم من داخل المظاهرات) و إنو في جهات عايزه التظاهرات دي تستمر وما تتوقف،، وبي سبب المنشور الأخير عن (ست النفور) قفلو لي الحساب،، وأنا حأفضل اكتب واكتب عن نشاط المجموعات النسوية دي كل يوم عشان الناس تعرف (الحزب الشيوعي دا مودينا لي وين عبر الواجهات الكتيره القاعده تظهر في شكل حملات ولافتات) كوني قوية ونساء ضد العنف ودعوات خشي اللجنه ولافتات الاتحاد النسائي وغيرها من الواجهات الكتيره،،

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أميره عثمان دي رئيسة المجموعه الكبيره مجموعة لالقهر النساء وقبلها كانت رئيسة إحسان فقيري ومن أبرز الناشطات والداعمات نهله الجعلي (من دوله اوربيه) وأمل هباني،، وزينب الطاهر وتماضر الفاتح وبتول حسن (بت المزاد) أمس كنت بتكلم مع (ع، ف، س) ودي واحده من البنات التابعات للمجموعة وسالتها عن أسباب إعتقال البنات شنو؟؟ وعرفت من خلال المكالمه إنو في (منظمات) مامعروفه للناس عندها دعم كبير بيجي للمجموعات النسويه دي والمجموعات دي بتصرف علي مجموعات غاضبون وملوك الإشتباك بالاضافه لتوزيع كميات كبيره من المخدرات!!وحتى التروس دي بقت مدفوعة الأجر،، للزول الماعارف،،

إعتقال أميره عثمان تم وفق معلومات مؤكده بتقول انها (الوسيط) الممول لنشاط التظاهرات ومجموعات غاضبون بالمال والمخدرات (الآيسس)

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إعتقال أميره تم بمشاركة قوه كبيره من مكافحة المخدرات وغسيل الأموال،،

الشعب السوداني دا كلو ماعايز حاجه غير إنو يعرف حقيقة العنف المفرط البقي يظهر من الثوار خلال المواكب دا سببو شنو ولي التظاهرات دي طلعت من السلميه وبالطريقه المريبه دي ولي للان في شكوك حول الموت القاعد يتم داخل المواكب دا،، كل الأسئله دي ما حتتعرف من دون مايتم (إعتقال جميع الرؤوس الضالعه) في عمليات الإرهاب المجتمعي والأُسري واستهداف الشباب وتغيب الوعي ودي مهمة اجهزت الدوله،، عشان ما نسمع كلام الناس الماعارفه حاجه وعايشه بالعواطف بس،،،

في كمية من النساء اعتقلوهم لي ماسمعنا جهات اجنبيه نزلت بيان بتقول فيهو (تلقينا خبر إعتقال فلانه بغضب شديد) ومن القال للمنظمات دي إنو إعتقال رأس الفساد (أميره عثمان والجاين في الدرب) حيوقف أو يعيق مشاركة المرأه في عملية الحوار والسلطه ومنو القال إنو أميره عثمان هي الممثل للمرأة السودانيه وهي الواقفه على رأس مجموعات بتنادي بزواج المثليه وزواج البنت بدون ولي وبتنادي بالتحرر الكامل للمرأه،،

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أخيراً احب اقوليكم سلامي لي حنان شديد

تبيان توفيق

