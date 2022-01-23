لأول مرة في تاريخها تعاني عاصمة الولاية وميناء السودان الأوحد (بورتسودان) من انقطاع كامل للتيار الكهربائي





أقيلو مجدي وادركوا ما تبقى من هيبة السلطة

والي البحر الأحمر المكلف مجدي إبراهيم ضابط اداري مخضرم وشخص محترم الي حد كبير لكنه لا يصلح أن يكون والٍ لولاية متعددة الازمات مثل البحر الأحمر فقد فشل الرجل في إدارتها تماماً وباتت ازماتها تتفاقم وتتوالد وتتوالي في عهده اتمنى صادقاً أن يترجل عن قيادتها طوعاً واختياراً.

لأول مرة في تاريخها المتجاوز للقرن تعاني عاصمة الولاية وميناء السودان الأوحد (بورتسودان ) من انقطاع كامل للتيار الكهربائي وأغلب وزارات ومحليات ومؤسسات الولاية تعاني من أزمات إدارية متعددة وأغلب قراراته معطلة وغير نافذة وأهم وزارة خدمية وهي وزارة الصحة بالولاية مترسة ومعطلة بسبب خلافات إدارية كما ليس هناك أدلّ على الفشل من أزمة الصراع على موقع المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان.

واستيقظ سكان اغلب أحياء مدينة بورتسودان هذا الصباح على زيادات جديدة في أسعار الخبز التجاري دون أي سابق إنذار أصبح سعر قطعة الخبز ( الرغيفة) ٣٥ جنيهاً وكل المؤشرات تؤكد أن هذه الازمات ستتفاقم في الأيام المقبلة.

مطلوب الان الان اليوم وقبل الغد إقالة الوالي الفاشل في أدائه مجدي إبراهيم ادراكاً لهيبة السلطة والقرار فقد فقدت السلطة بريقها في عهده.

عبدالقادر باكاش‎