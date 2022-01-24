السعودية .. أمر بالقبض على وافد أعد وكراً للدعارة للعدد من العاملات في الرياض





أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالقبض على وافد أعد وكراً لممارسة الدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي التفاصيل فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من جنسية آسيوية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض فقد أصدر النائب العام أمراً بالقبض عليه.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن مدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من النظام ذاته.

صحيفة البيان