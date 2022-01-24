اختلاسات بملايين الدولارات من لجنة ازالة التمكين وسيتم عرض المخالفات في بث تلفزيوني مباشر





توصلت اللجنة القانونية المكلفه بمراجعة عمل لجنة ازالة التمكين لاختلاسات بملايين الدولارات ولفساد خطير داخل البنوك والشركات المصادرة بواسطة اللجنة وتصرف في المال العام بواسطة اللجنة من غير اي تقيد بلوائح وزاره المالية وعقودات بيع لشركات ومنازل ومزارع وسيارات لاشخاص.

كما اشارت لجنة المراجعه انها ستقوم انطلاقا من الشفافية وتمليك الراي العام لكل التفاصيل بعرض كل هذه المخالفات في تقرير تلفزيوني مباشر وستنشر كل ذلك في الصحف اليومية.

نادر العبيد