العيكورة يكتب: (يا جماعة انتو ناس النرويج ديل ببقو لينا شنو)؟





بالامس فى الاخبار (خلي بالك معاي) عزيزي القارئ ان المبعوث النرويجي (الخاص بالسودان) الدكتور اندرية مشُ عارف مين كده ترافقه سفيرة النرويج بالخرطوم (الحاجة) تريزا ومسؤولين عن البعثة الاممية (بتاعت) فولكر ومُش عارف ناس المفوضية السامية لحقوق اللاجئين (الكورجه دي كولها) زارت ولاية شمال دار فور وكان فى استقبالهم بالفاشر والى الولاية السيد نمر محمد عبد الرحمن و وفد من لجنة امن الولاية . (طيب) الجماعة ديل جايين لشنو؟ اسمعني أقول ليك أنا .

يقول الخبر تعقيبا على الزيارة و (الخطوة العزيزة دى) ان الزيارة لمناقشة المهددات التى تتربص ببرنامج الغذاء العالمي وتوفير الحماية له . يعني من الآخر كده الجماعة ديل جو يتفقدوا مخازنهم التى تعرضت للنهب ! لا مُش كده وبس بل قال ليك المبعوث النرويجي ابدي استعداده لتقديم المساعدات للمحتاجين مؤكداً إستمرار تواجد البرنامج (كده فوق نفسنا) !

من جانبه والى الولاية ثمن الدور المتعاظم للحكومة النرويجية فى خدمة الشعب السوداني !

ما الحكاية بيع كلام وكده ! الحاجة (تريزا) من جانبها أكدت استعداد سفارة بلادها بالخرطوم للتعاون مع حكومة الولاية . أأي يا جماعة مع الولاية (دايركت) لا حكومة مركزية ولا يحزنون لا وكمان قالت (متنضره فوق ود حسونة) انها تلبي كافة الدعوات من أجل خدمة المجتمع السوداني !

يا سلام على تقالة دمكم ياخ !

كان هذا تقريباً هو مضمون الخبر (الكارثة) و حقيقة ليست النرويج وحدها التى لها مبعوث خاص للسودان فامريكا لديها وبريطانيا وفرنسا والمانيا (ياخ) حتى دولة جنوب السودان لديها مبعوث خاص بالسودان ! (شفتو الملطشة دى كيف) ؟

وكيف اصبحنا مطية وحقل تجارب لكل من هب ودب ليجرب برامجه وخططه وينفذ اجندته تحت ستار الاغاثة والبرامج الدولية المشبوهة وإلا فقل لى بربك ما شأن النرويج بالسودان ؟

النرويج التى تقبع فى اقصي شمال اوروبا لم تجد الا السودان ! (الناس ديل الشابكهم فينا شنو وببقوا لينا شنو) ؟

دولة تعداد سكانها اقل من تعداد سكان الخرطوم العاصمة و(نافشة ريشا علينا) اليس بالسودان رجال أيها الناس . أقعدونا عن الانتاج حتى اصبحنا ننتظر اللقمة والدواء من الخارج .

إنها الاطماع الخارجية فى ثرواتنا ومواردنا وما أحلامهم فى (الحلو الكاسترد) وفى (كادوقلي) كنقطة غالية تتوسط القارة الافريقية لاقامة اكبر قاعدة عسكرية امريكية تستطيع من خلالها السيطرة على كامل افريقيا إلا واحدة من تلك الاطماع !

(فهمتو الحكاية يا جماعة) !

و هذا ما يجعل النرويج تصر على (رفع الكلفة) وتدخل وتمرق (لافحة توبا) عبر برنامج الغذاء العالمي وتارة مع بريطانيا وامريكا تحت مُسمي (الترويكا)

قبل ما انسي : ـــ

بالامس قرأت خبراً ان قوة امنية إعتقلت رئيسة مبادرة (لا لقهر النساء) و نُشر تحت الخبر صورة للسيدة المعنية ! فعلق أحد القراء على الخبر قائلاً ياجماعة (طموننّا على سلامة القوة) !!

صحيفة الانتباهة