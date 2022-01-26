“تويتر” تطلق ميزة خاصة بـ “الأصدقاء المقربين”





مع تنحي جاك دورسي من منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” وتعيين باراغ أغراوال مديرا تنفيذيا، بدأت تظهر ملامح التغيرات في رؤية النموذج الاقتصادي وفي عمل منصة تويتر؛

كشف مهندس معلوماتي من خبراء التكنولوجيا Alessandro Paluzzi في تغريدة على حسابه على تويتر عن ميزة لم تكشف عنها بعد منصة تويتر، هي ميزة الـ Flock التي ستتيح إمكانية إنشاء مجموعة من المتابعين تصل إلى 150 متابعا كحد أقصى، أي بإجراء تغريدات “خاصة”، لا يمكن الوصول إليها إلا لعدد قليل من جهات الاتصال المحددة.

وحسب Alessandro Paluzzi سيتمكن المستخدم من تحديث قائمة متابعيه عن طريق إزالة المستخدمين أو إضافتهم في أي وقت يشاء.

يمكن التعرف بسهولة على التغريدات المعنية باللائحة الخاصة بفضل لافتة خضراء تعلم المتابع بإمكانه رؤية هذه التغريدة، لأن ناشرها قد أضافه إلى لائحة “Twitter Flock”.

تذكر هذه المِيزة بمبدأ الأصدقاء المقربين على “إنستغرام”، الذي يسمح للمستخدم إنشاء قصص خاصة لبعض المستخدمين فقط، وأيضا إنشاء المجموعات الخاصة على “فيسبوك”.

صحيفة البيان