اختفاء ملف الشهيد د.بابكر عبدالحميد





كشفت أُسرة الشهيد د. بابكر عبدالحميد عن اختفاء ملف هام يحتوي على ملابسات وتفاصيل مقتل ابنهم الطبيب بمستشفى أحمد قاسم في 17 يناير 2019 ببري. وقالت والدة الشهيد د.بابكر عبدالحميد، السيدة شريفة عوض في تصريح لـ(الجريدة) إنهم تحصلوا على معلومات شبه مؤكدة باطلاق سراح احد المتهمين بقتل د.بابكر ما دفعهم للتوجه إلى نيابة الخرطوم شمال ظُهر أمس الثلاثاء 25 / يناير للتأكد من صحة المعلومة أو عدمها.

ولفتت إلى أن المتحري الخاص بالقضية في نيابة الشمالي مولانا ابراهيم انكر تمامًا استلامه للملف، وقال إنه تم تسليمه للجنة المختصة بقضايا الشهداء، التي كان بحوزتهم قبل الـ25 من اكتوبر وقد اطلعت عليه بالفعل لديهم.

واضافت: بدورها انكرت اللجنة استلامها الملف من النيابة وقد طالبناها بكتابة اقرار مختوم وممضي يؤكد تسليمهم الملف لنيابة الشمالي بالفعل وهذا ماحدث.

وتتابع :”وبهذا فإن الملف الخاص بقضية د.بابكر اختفى وضاع بين الطرفين ولانعلم اي الجهتين تكذب ومع من يوجد الملف”.

وقالت السيدة شريفة إن المحامية المسؤولة عن القضية توجهت اليوم الثلاثاء إلى النيابة العامة لمقابلة النائب العام بحثًا عن الملف المفقود لكنها لم تتمكن من مقابلته لعدم وجوده في مكتبه حسبما قالوا لها.

مشيرة إلى انها لا تعلم شيء عن مجريات القضية التي كانت تسير بشكل جيد قبل الانقلاب، ومشددة على مواصلتهم مشوار القصاص لابنهم مهما واجهتهم العراقيل. ويحتوي الملف المفقود على اقوال الشهود ووكلاء النيابات وتقارير طبية.

الخرطوم: سلمى عبد العزيز

صحيفة الجريدة