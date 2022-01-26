صبري العيكورة يكتب: اين العصيدة يا (فولكر)





تقول الطرفة ان حاج (ابكر) رجلاً كفيفاً وصاحب طرفة وفكاهة وذات يوم دعي لوليمة فى مناسبة زواج وبعد ان اجلسوه مع المعازيم ظل يردد أين العصيدة … أين العصيدة فقيل له ومالك والعصيدة وكل ماهو امامك من الطيبات ؟ فقال لهم (كي اتجنبها) !

وذات الحذر الذى سيطر على حاج (ابكر) يسيطر على السودانيين هذه الايام وهم يكررون لفولكر (أين المبادرة .. اين المبادرة) كي يتجنبوها . وفولكر الذى لم يأتِ اصلاً بمبادرة نقل عنه بالامس الاول قوله عن اربعة طويلة من غير ان يسميها : (يفاوضوننا سراً لتكون الفترة الانتقالية عشرة سنوات مقابل قبولهم بالمبادرة ! وإن سألنا السيد فولكر (أين المبادرة) لما أجاب

إذاً هناك مخطط قذر يقف وراءه الالماني فولكر والمخطط هو (ادخلوهم السلخانة) اولاً وبعدها سنسلب إرادتهم وسنسرق لسانهم ولن يكون السودانيون اكثر من قطيع يساق الى حتفه فانعدام الرؤية التى يعيشها السيد فولكر كانت واضحة منذ زيارة الوفد الامريكي الرفيع للخرطوم والتى براي أهالت آخر (كورق تراب) على قحت وعلى عبث البعثة الاممية وإذا ربطنا بين التحقيقات الجارية فى مقتل العميد شرطة (على بريمة) وإعلان إصابة السيد فولكر (بالكرونا) لوجدنا رابط فى ظل التسريبات التى افادت ان اسم المبعوث الاممي ربما تطاله التهمة سواء من زاوية التحرض او التمويل .

الذين ايدوا مبادرة السيد فولكر نتحداهم إن كان لديهم نسخة منها (هذا بزعم انها كانت مكتوبه اساساً) . وهذا يجوز لنا ان نتحداهم كما تحدي الرئيس السادات للرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوماً ما والرئيس (علي) يومها عارض اتفاقية (كامب ديفيد) والسادات الطرف الاخر من الاتفاقية قال يومها يومها (اتحدي الشاويش علي إن كان يعرف كامب ديفيد هذه رجل ام إمرأة) !

ايها السودانيون لا يقودنكم فولكر وعملائه الى المجهول ، و إن جلستم معهم أفنيتم السودان بأيديكم . (برأيي) ان مجلس السياسة يحمد له هذا التماهي بالترحيب بالمبادرة و وهذا (برأيي) ما هو الا تكتيك مرحلي اما بعض الاحزاب التى (دفقت مويتا على الرهاب) فستندم ندماً عظيما لانهم سيكتشفون ان فولكر بمبادرته (إن وجدت) إنما كان (يكشكش العيش) ليستدرجهم الى ما يريده الاعداء بوطنهم . و(كشكشة) الذرة هى ما نخدع به الاغنام لندخلها الزريبة . وأظن المعني واضح .

والكلام الكثير الذى ليس بمقدورنا كتابته الان ان (الحكاية نجضت) وفى (الميديا) نيابة المال العام تحظر قائمة جديد من السفر والقائمة المثيرة للجدل هى ما كانت تدعي الشرف والنزاهة و تسلط سيف التخوين والقلع على رقاب الناس والحظر جاء بعد خبر والخبر هو فساد واختلاس لملايين الدولارات و للجنة القانونية المكلفة بمراجعة عمل لجنة ازالة التمكين هى من قالت ذلك واللجنة تقول ليس امامنها الا الاعلام لكشف الحقائق و (ننتظر) .

ومن الاخبار هو المؤتمر الصحفي لناهد محمود من (حراك ستة ابريل) وناهد تقول للاعلام ان المؤتمر السوداني وحزب البعث (جناح اين يا وجدي) والحزب الشيوعي هم من يحركون الشارع ! وتقول أن مَنْ يُقتلون فى المليونيات هم لجان المقاومة (المستقلين) وناهد بحديثها هذا انما تقول ان هناك لجان مقاومة اخري حزبية و من يدقق فى المسميات (مركزيات ،ش تنسيقيات ، لجان) يدرك ان من يطلقون صيغة الجمع على المفرد هم الشيوعيون وناهد تقول فيما تقول ان شقيق وجدي صالح هو من يمول والكلام إن صح يعيدنا لاستشهاد العميد بريمة .

واحداث مدني اثبتت ان الشيوعي اطلق ساقيه جنوباً وما لم يفهمه الشيوعي حتى الان ان العساكر هم العساكر فأينما يمم فسيجدهم ! سواء بزيارات الفجر او عند توزيع (المعلوم) والمعلوم ما اكثره !

قبل ما انسي : ــــ

وأخيراً نقول لفولكر (أين المبادرة) ؟

صحيفة الانتباهة