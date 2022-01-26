مصر.. فنانة تنشر فيديو لحظة تعرضها للتحرش في الشارع





كشفت الفنانة المصرية، كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش اللفظي أثناء قيادتها السيارة، موضحة تفاصيل الواقعة، كما طالبت بأخذ حقها من الجناة.

نشرت عزمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو للواقعة، وكتبت: “مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص ملوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا، باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا”.

وتابعت: “كل اللي عملته إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت الـ*، ساعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد، وأنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بأيده والشتايم”.

واستكملت: “وبدأ يقولي تعالي ورايا، والحقيقة إني مش عارفه أروح وراه فين، أو كان عايز يعمل إيه، ولإني اتوترت، وخوفت ساعتها مقدرتش أصور 1%من اللى عمله الشخص ده”.

أضافت: “أنا اتشمت واتهنت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص دا أذى بنات كتير لإنه تقريبا متعود على الحركات دي، ومتعود يخوفهم، ومش همه حتى إنه يتصور، ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي”.

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