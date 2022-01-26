السعودية… القبض على 4 مقيمين أساءوا للعلم الوطني





أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 4 مقيمين بتهمة إساءتهم للعلم الوطني.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، ضبطت 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.

وأضاف المتحدث، أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم للنيابة العامة.

ودعا المتحدث في تصريحاته إلى “احترام العلم الوطني وصونه، والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا بأن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه”.

العربية نت