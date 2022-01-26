لا أحد من خارج البطانة يمارس النهب المسلح في البطانة وإنما هم أهل المنطقة





تعرضت سيارة الأخ حيدر نور الدين بخيت اليوم لحادث نهب مسلح غرب منطقة قيلي وهي متجهة من حلفا الجديدة قرية 7 عرب إلى الخرطوم ، وتم اعتراضها وإطلاق النار على اطاراتها وإصابة إبنه نور الدين حيدر في رجله بطلق ناري ، كما تم تهديد ركاب السيارة ونهب أموالهم ، الان السيارة في مركز شرطة ود أب صالح حيث تم فتح البلاغ هناك والمصاب في مستشفى ود أب صالح ..

ان تكرار احداث النهب المسلح وغياب وجود الدولة يشعر المواطنين بعدم الأمن والرغبة في اقتناء السلاح ، وهي ظاهرة غير ايجابية وتهدد السلم المجتمعي والاهلي ، مع تأكيدنا على أنه لا أحد من خارج البطانة يمارس النهب في البطانة ، وإنما هم أهل المنطقة أنفسهم والكل يعرفهم لكن لا أحد لديه الرغبة ولا الإرادة أو القدرة على كبحهم ، لا الإدارة الأهلية ولا الحكومة ولا أهلهم وخشوم بيوتهم ..

ربنا يتولى الناس ويستر عليهم .. وألف كفارة للأخ أبو راغب .. وربنا يعوض من فقدوا أموالهم في هذه العملية الخسيسة التي لا تشبه أولاد الناس ..

يوسف عماره أبوسن