تحليل: حول اعتماد البيت الأبيض ترشيح اول سفير أمريكي في السودان منذ عقود





ورد في الانباء ان البيت الأبيض اعتمد ترشيح اول سفير أمريكي في السودان منذ عقود، وأعلن البيت الأبيض أن جون غودفري ، القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ، سيكون سفيراً في السودان ومايكل أدلر سفيراً في جنوب السودان.*

*التحليل*

*لا يمكن عزل التوقيت ودلالاته في اصدار القرار فلماذا رفضت الادارات الأمريكية المتعاقبة طيلة سنوات الانتقال الثلاث في السودان ترفيع تمثيلها الدبلوماسي الي درجة السفير رغم اعلاناتها المتكررة بدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان هل لأنها كانت تراقب الأوضاع في السودان بأنها ستمضي في اتجاه الفوضي ام الي الاستقرار وما أهمية قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بتكوين قوة خاصة لمحاربة الارهاب واقتران تسمية السفير جون غودفري مسؤل ملف الارهاب في الخارجية الأمريكية يقراء القرار مقرونا بالاوضاع في القرن الافريقي وثيق الصلة بامن الخليج وشمال أفريقيا وموجة الانقلابات في غرب ووسط أفريقيا*

*لا شك أن ملف الارهاب يبقي محددا مهمة للاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا وعبره يمكن قياس درجة حرارة العلاقات الثنائية او الاقليميةوقرب او بعد الحكومات من المنطقة الخضراء*

د الرشيد محمد ابراهيم

مركز الدراسات الدولية

الخرطوم ٢٦ يناير٢٠٢٢م