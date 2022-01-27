رسالة غامضة على واتساب تقود الشرطة إلى مفاجاة صادمة





مفاجأة صادمة كانت في انتظار الشرطة المصرية بعد ورود بلاغ بتغيب شخص .

وفي التفاصيل تسبب بلاغ بتغيُّب شخصٍ والعثور على رسالة نصيّة على هاتفه المحمول في إرشاد قوّات الأمن المصرية للكشف عن عصابة لتجارة المخدّرات وترسانة أسلحة، بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة.

بداية القصّة كانت بتقديم شقيق الضحيّة بلاغًا بغياب شقيقه عقب حضوره لمحل سكن والدتهما لزيارتها بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وفقا لسكاي نيوز.

رسالة نصية

بفحص البلاغ تبین ورود رسالة لشقيق المتغيب على تطبيق “واتساب” تتضمن “أنه سیتم إبلاغه بمكان المتغيب”.

وأسفرت جھود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مُرسل الرسالة المشار إلیھا، وتبین أنھا “ربة منزل، مقیمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقلیوبیة”.

وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتھا بالواقعة وأن مُرسل الرسالة (صدیقھا ويدعي نور، مقیم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخیمة بالقلیوبیة)، كما تبیَّن أن الأخیر أحد أصدقاء المتغیب.

بتقنین الإجراءات والتنسیق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة المشار إلیھا.

وأشار المتهم نور في التحقيق بقيامه هو والشخص المتغيّب ويدعى محمود زين بالاتجار فـي الأسلحة الناریة والمواد المخدرة، وطمعًا منه فـى الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصیلتھا من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالیة، عقد العزم على التخلص من المتغیب بقتله.

تفاصيل الجريمة

وأوضح خلال التحقيقات أنّه “حال تواجدھما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخیمة بالقلیوبیة یمارسان نشاطھما الإجرامي من خلالھا، أطلق عیار ناري تجاه المتغیب أصابته بفي الرأس فأودى بحیاته”.

وقام المتهم، بحسب التحقيقات، بتقطيع جثة المجنى عليه لأجزاء باستخدام منشار كھربائي ووضعھا داخل حقیبتي سفر والتخلص منھما بإلقائھما في مجريان للنیل أحدھما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجیزة والآخر بالقلیوبیة.

وتخلَّص من متعلقاته والمنشار الكھربائي بإضرام النیران بھما، وبمعاینة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على (آثار دماء بحائط وأرضیة المطبخ- فارغ طلق ناري)، كما أفاد بإخفائه السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة (طبنجة) داخل شقة أخرى مُستأجرة یستخدمھا والمجني علیه كمخزن لھما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخیمة.

وقد أمكن ضبطھا وبتفتیش الشقة عُثر على “3 بنادق آلیة- 5 بنادق خرطوش- 2 طبنجة- 16 فرد محلي- 4 خزینة آلیة- طبنجة صوت– عدد من الطلقات مختلفة الأعیرة.

وأقَّر المتھم أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه (المتغيّب)؛ إمعانًا فـى تضلیل أھلیة المتغیب؛ سلّم شقیق المجني عليه جزءا من المبلغ المستولى علیه وإخباره أن المبلغ خاص بشقیقه وأنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.

وباستدعاء شقیق المتغیب ومواجھته، أیّد ذلك وأقّر بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجني علیه، مشيرًا إلى أنَّ “جمیع المضبوطات خاصة بالمجني علیه”.

صحيفة البيان