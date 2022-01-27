مصرع وإصابة (5) أشخاص في حادث بطريق النهود- الفاشر





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان بجراح في حادث مروري بالطريق القومي الفاشر- ود بندة.

ووقع الحادث بمنطقة ود بنده في ولاية شمال كردفان، إثر إنقلاب عربة (بوكس) تقل مواطنين ضمن موكب بحوالي عشر عربات تمثل وفد المقدمة للجنة أبناء تنمية كرنوي وفوراوية المتجه من الخرطوم إلى منطقة فوراوية للمشاركة في استقبال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في زيارته المرتقبة للمنطقة الأحد المقبل للاحتفال بعيد شهداء حركة تحرير السودان.

وأثناء سيرها انقلبت إحدى عربات الوفد مما أدى لوفاة سائق العربة محمد عيسى محمد عبد الكريم، بجانب موسى تقل، هاشم أكوي وتابت بخيت، كما أصيب كل من النور عبد الله عبد الرسول حسب النبي وعبد الماجد نهار جرار حامد.

وأفاد أحد مرافقي الوفد (الصيحة)، بأن الجرحى والجثامين تم نقلهم لمستشفى النهود وفتح بلاغ بالحادث تحت المواد (62/ 66/ أ ب ح) من قانون المرور لسنة 2010م.

الصيحة