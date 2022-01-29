مصرع (7) أشخاص في حادث مروري بالقرب من شندي





لقي سبعة (7) أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون (الجمعة) في حادث سير نتيجة اصطدام حافلة شريحة ببص سياحي بطريق التحدي بالقرب من مدخل مدينة شندي بولاية نهر النيل.

وبحسب الشرطة فإن الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وأشارت إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى انقلاب الشريحة على الفور.

وأكدت أنه فور وقوع الحادث تحركت شرطه المرور، وتم إجلاء المصابين إلى الخرطوم وتسليم المتوفين إلى ذويهم.

وتحصلت (اليوم التالي) على أسماء الضحايا بحسب إعلام الشرطة المتوفين في الحادث هم: (طارق مصطفى 34 سنة، فاطمه عبد القادر 22 سنة، عبد الرؤوف محمد عبد الرحمن 26 سنة، عوض الكريم أبو القاسم 26 سنة سائق الشريحة، أحمد محمد أبو القاسم 5 سنة، عبد الرحمن أبو القاسم 22 سنة، روان عوض الكريم 15 سنة).

أما المصابون في الحادث هم: “عبد الرؤوف بشير المرضي 22 سنة، محمد أبو القاسم أبشر37 سنة، محمد عبد الغني 25 سنة، عبد الرحمن الهادي 26 سنة، هاشم عوض الكريم أبو القاسم 6 سنة، جواهر محمد 40 سنة، إبراهيم عبد الغني 18 سنة.

الخرطوم: مي عز الدين

صحيفة اليوم التالي