عبد الله مسار يكتب : دروسٌ وعِبرٌ





خلال حصار إيطاليا للبطل الشهيد عمر المختار ورفاقه في الجبل الأخضر في أرض ليبيا، أرسلت إيطاليا عميلها الشارف الغرياني وهو صديقٌ قديمٌ للبطل عمر المختار ليقنعه بالاستسلام.

فقال الغرياني لعمر المختار، إيطاليا تملك الطائرات وأنت لا تملكها.

فقال عمر المختار أهي تحلق فوق العرش أم تحته؟

فرد الشارف الغرياني إنها تحلق تحته.

فقال عمر المختار الشيخ الثائر الثمانيني، ما دام من فوق العرش معنا فلن يُخيفنا ما تحته.

فرد الشارف الغرياني:-

ولكنك خاسر لا محالة والنصر من نصيب الطليان.

فقال له عمر المختار، حربنا مع الإيطاليين لا خسارة فيها، إن قتلناهم انتصرنا، وإن قتلونا نلنا الشهادة فما الحياة إلا وقفة عز.

العبرة:

في النهاية، مات الاثنان وهُزمت إيطاليا ورحلت، والتاريخ خلّد عمر المختار بطلاً.

وهو نفسه التاريخ خلد الشارف الغرياني خائناً تطاله لعنات الليبيين حتى يومنا هذا.

من هنا أقول:

التاريخ الذي سيخلد اسم كل شخص مُخلص لوطنه، هو نفسه الذي سيلعن اسم كل من تآمر على وطنه، إن دفاتر التاريخ تُسجِّل لك وعليك!!

التاريخ لا يرحم…

الوصايا العشر

المؤلف: ستيفن آر كوفي (كاتب، متحدث، خبير واستشاري إداري)

– الوصايا..

١- الناس غير منطقيين ولا تهمهم إلا مصلحتهم، أحبهم على أية حال..!

٢- إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية، افعل الخير على أية حال..!

٣- إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاءً مزيفين وأعداءً حقيقيين، انجح على أية حال..!

٤- الخير الذي تفعله اليوم سوف يُنسى غدًا، افعل الخير على أية حال..!

٥- إن الصدق والصراحة يجعلانك عرضةً للانتقاد، كن صادقًا وصريحًا على أية حال..!

٦- إنّ أعظم الرجال والنساء الذي يحملون أعظم الأفكار يُمكن أن يُوقفهم أصغر

الرجال والنساء الذي يملكون أصغر العقول، احمل أفكارًا عظيمة على أية حال..!

٧- الناس يحبون المُستضعفين لكنهم يتبعون المُستكبرين، جاهد من أجل المُستضعفين على أية حال..!

٨- ما تنفق سنوات في بنائه قد ينهار بين عشية وضحاها، ابنِ على أية حال..!

٩- الناس في أمسّ الحاجة إلى المساعدة لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ساعدهم على أية حال..!

١٠ – إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض بالإساءة،

أعطِ العالم أفضل ما لديك على أية حال..!

كتب التنمية الذاتية

صحيفة الصيحة