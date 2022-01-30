وزارة التخطيط العمراني توجه بإزالة “عمارة أركويت”





وجه وزير التخطيط العمراني المكلف بإزالة العقار رقم (٨٤) مربع (٦٥) الثالثة أركويت و الذي حدث له هبوط استدعى إخلائه من السكان.

و جاء القرار بناء على توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة المبنى حيث تم اخطار مالك العقار بالشروع في تنفيذ الإزالة فوراً .

و أوصت اللجنة بمنع الدخول نهائياً للمبنى لاستخراج الأغراض إلا بعد وضع خطة الإزالة بواسطة الجهة الفنية بالتنسيق مع اللجنة الفنية و الدفاع المدني .

و كان تقرير اللجنة كشف عن هبوط المبنى بشكل كلي يتراوح بمقدار ٧٠ سم إلى ١١٢ سم تفاصيلها : “هبوط كلي للمبنى بمقدار ٧٠ سم في كل الاتجاهات ، هبوط من الناحية الجنوبية الغربية بمقدار ٧٠ سم ، هبوط من الناحية الشمالية الغربية بمقدار ١١٢سم متدرجاً من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في حدود المبنى.

و أشار التقرير إلى احتمالية إنهيار المبنى بنسبة ٩٠% في وقت من الممكن أن يتم بشكل مفاجئ حسب القراءات لقياس مستوى الهبوط حيث اتضح من الكشف و الفحص البصري وجود استقرار إنشائي نسبي مع هبوط إنشائي نشط من الناحية الشمالية الغربية بمقدار ٢ سم كل ٢٤ ساعة.

باج نيوز