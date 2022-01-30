بعثة الأمم المتحدة لنزع السلام في السودان وتدمير بنية الدولة والمجتمع

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بعثة الأمم المتحدة لنزع السلام في السودان

الخطة غير المعلنة لصناعة الفوضى ومنع الاستقرار وتدمير بنية الدولة والمجتمع.

#بعثة_الاحتلال_الغربية تشجع استمرار التظاهرات، وتحطيم الشوارع البائسة أصلاً، وتتريس العاصمة وتحويلها إلى منطقة عمليات.

بدلاً عن الدعوة إلى الحوار السلمي، ومناقشة المطالب بالتفاوض، فإن البعثة تقوم بالترويج للتظاهرات دون أدنى اعتبار للثمن الفادح الذي يدفعه السودان جراء عدم الاستقرار واحتمالات العنف.

ليت البعثة تقول خيراً أو تضع لسانها في فمها مرة واحدة وتسكت!

#فولكر_بيرتس

#UNITAMS



د. محمد عثمان ابراهيم

