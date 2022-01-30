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بعثة الأمم المتحدة لنزع السلام في السودان وتدمير بنية الدولة والمجتمع
قريباً مقالي:
بعثة الأمم المتحدة لنزع السلام في السودان
الخطة غير المعلنة لصناعة الفوضى ومنع الاستقرار وتدمير بنية الدولة والمجتمع.
#بعثة_الاحتلال_الغربية تشجع استمرار التظاهرات، وتحطيم الشوارع البائسة أصلاً، وتتريس العاصمة وتحويلها إلى منطقة عمليات.
بدلاً عن الدعوة إلى الحوار السلمي، ومناقشة المطالب بالتفاوض، فإن البعثة تقوم بالترويج للتظاهرات دون أدنى اعتبار للثمن الفادح الذي يدفعه السودان جراء عدم الاستقرار واحتمالات العنف.
ليت البعثة تقول خيراً أو تضع لسانها في فمها مرة واحدة وتسكت!
#فولكر_بيرتس
#UNITAMS
د. محمد عثمان ابراهيم
3 تعليقات
هذه المنظمه لمن تخش مابيطبعو ولابد يعملو خراب عشان تقعد للابد لانو اذا طلعو ومافي مشاكل ذي نمله السكر ده بيصرف من وين فهم لازم يجدو عملا يساعدوهم لخلق الفتن والمشاكل. نحنا ثقتنا بالله اكبر وانشالله سوف ينفقون وتكون عليهم حسره مشكلتهم عملاهم كلهم شفع لايفهمو شي لايدير بيت خليك من دوله او وزاره وقد اتضح لنا كلهم احسب فشل زريع.
إن كنا أمة النبي الأمي حقا لما وجد الفرنجة فينا ذرة خردل لولوج واقعنا، ما يدعو فولكر أتى به ديننا الحنيف ولم نطبقه هل تدري لماذا لاننا نجيد الحديث والخطب عنه، قل من يضحي بذاته لتحيا ذوات الآخرين، إنها أمانة ويوم القيامة خزيا وندامة ذاك هو الملك العضوض، حلل واقعنا وشخص فأنت تحمل منظار يعرف بالدكتولره، قال فوكلر قال.
طبعا العملية مخطط وحمدوك وأذنابو ( سلك ….وجدى ……الخ ) هم أتوا باالبعثه الفصل السادس والطريق الى السابع يمكرون ويمكر الله وهو خير الماكريت السودان بلد عصى وقفوا الفوضى الشيوعيين والناصرين والجمهورين يحجموا والا ديل هم وسيلة الخراب يا ناس حصلوا البلد يا الله عقيد غيونو حمراء ما تكجل ينقذنا من ما هو مدبر لنا الله كريم .