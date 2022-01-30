مقتل قس إثر إطلاق نار شمال غربي باكستان





قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا قسا مسيحيا وأصابوا زميله في كمين بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان يوم الأحد.

ونقلت رويترز عن الضابط هارون خان إن المهاجمين المجهولين فتحوا النار على سيارة تقل رجل الدين وليام سراج وزميله في نفس الكنيسة بمنطقة الشمكاني بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار، في تلك المنطقة التي شهدت تصاعدًا في هجمات المتشددين في الأيام الأخيرة، وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن العديد منها، وهي جماعة تابعة لحركة طالبان الأفغانية.

ولم يذكر المسؤولون اسم الكنيسة التي يتبع لها القس الراحل وليام سراج، فيما قال محمد عاصم المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في المدينة إن حالة زميل القس سراج تجاوزت مرحلة الخطر وأنه يتلقى العلاج حاليا.

يذكر أنه في عام 2013، قُتل 78 شخصًا على الأقل في هجوم انتحاري خارج كنيسة أنجليكانية في بيشاور بعد قداس يوم الأحد.

العربية نت