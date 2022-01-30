سليمان صندل حقار: الأخ الكريم سليمان صندل حقار ينتقل الي جوار ربه





انتقل الي جوار ربه الأخ الكريم سليمان صندل حقار حجر صباح اليوم، نسأل الله العلي القدير أن ينزل شآبيب رحمته على مرقده ويدخله الجنة مع الصادقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله أن يربط على قلوب أهله جميعاً وأسرته الصغيرة ويلهمهم حسن العزاء والصبر الجميل.

المتوفي إسمه تطابق بشكل كبير مع إسم الفقير الي الله وذلك مما سبب للمرحوم في حياته كثير من الصعاب والمشاق مع النظام السابق ولقد تحمل ذلك بصبر وجلد، دون أدني أنين أو تبرم. ندعو الله صادقين مبتهلين أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. إنا لله وإنا اليه راجعون.

بقلم

سليمان صندل حقار