شاهد بالفيديو.. شجرة بامية “ملوخية” عملاقة تثير الدهشة بمنزل مُغترب سوداني بالدوحة





أثارت شجرة “ملوخية” عملاقة بمنزل سوداني مقيم بالعاصمة القطرية “الدوحة” الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بتسجيلها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

ولفت الإعلامي السوداني “عمار عجول” الأنظار إلى الشجرة العملاقة، التي نبتت بفناء منزل د. حسن سعيد المجمر، بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقال “المجمر” أن الشجرة مثمرة حالياً، وبلغ طولها إلى نحو مترين ونصف من سطح الأرض، ولم يكن يتوقع أن تصل إلى هذا الحجم المثير للدهشة، وأضاف في إفادة لـ(كوش نيوز) أن الشجرة أصبحت مزاراً للأصدقاء والمعارف، ويقوم بالاعتناء بها ورعايتها، و لازالت مستمرة في الطول.

الخرطوم: (كوش نيوز)