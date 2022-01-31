هنادي الصديق تكتب: الشعب المنصوب عليه





بدأت تلويحات الفريق برهان وإعلانه الحرب على المكون المدني في الحكومة الانتقالية من خلال جولاته شبه اليومية واحاديثه المتكررة للقوات النظامية عموما والقوات المسلحة على وجه الخصوص خلال الاشهر التي سبقت الإنقلاب المشؤوم. فقد حملت أحاديثه المستجدية للجيش، تهديدا صريحا للشارع المدني ممثلا في لجان المقاومة والاحزاب وكل من يرى في الجيش أنه مؤسسة غير مرغوب فيها، ويصعب جدا التصالح معها بعد إغلاق بواباته أمام الشباب الأعزل الذي أراد الإحتماء بقواته التي أقسمت على حمايته وحماية حدوده وحنثت بقسمها في يومها المنتظر. سعادة الفريق اراد ان يمنح نفسه الحصانة مبكرا من خلال تخوين المكون المدني بالحكومة وشيطنة الحرية والتغيير، ذاكرا انهم لم يقوموا بدورهم المنصوص عنه في الوثيقة، مستغبيا الشعب الذي رد عليه الرد المستحق لمن يجلس في كرسيه ويوزع فرماناته يمينا ويسارا. الشعب رد على القوات التي تمترست في العاصمة وداخل المدن بدلا عن الحدود، تقتل في المواطنين العُزَل تاركة الحدود مفتوحة على مصراعيها من جميع الاتجاهات للشاحنات الاجنبية من جميع الاحجام والأوزان (تغرف) ما خف وزنه وثقل ثمنه والعكس من ثروات البلاد المختلفة، دون رقابة من الجهات المعنية في تجاوز واضح ليس للوثيقة الدستورية فقط، بل لقانون القوات النظامية وكافة الاعراف الدولية التي تحدد أدوارها داخل الدولة. فهل يمكن ان يفيدنا سعادة الفريق البرهان عن مدى نجاحهم في آداء دورهم كشق عسكري خلال فترة شراكتهم للمكون المدني، على سبيل المثال، هل استعاد أراضي السودان المحتلة في حلايب وشلاتين ؟ وهل أوقف عمليات التهريب اليومية التي تتم للذهب والدولار عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية؟؟ وهل أنصف سعادته الجيش السوداني فيما يختص بالتراتبية على الاقل في آداء التحية العسكرية، بعد ظهور مئات الرتب الرفيعة من قوات الدعم السريع التي لم تخضع لأي تدريبات عسكرية أسوة بالتي خضع لها ضباط القوات المسلحة السودانية ؟ وهل قبل ذلك قام الجيش بتنظيف صفوفه من فلول النظام المباد من قوات خاصة وجيش شعبي وأمن طلابي وغيرها من مسميات عادت للواجهة مرة اخرى تحت عنوان (تصحيح الأوضاع)؟ الفريق البرهان قال إن آداء المكون المدني في الحكومة الانتقالية لم يكن مقنعا وتسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي يعلم فيه أصغر (ترس) أن السبب الأساسي لهذا التدهور هو هيمنة وسيطرة الجيش والدعم السريع على كافة الشركات والمؤسسات الأعلى دخلا وتحويل إيراداتها لحسابات خاصة بهم، وفي ذات الوقت تأخذ ذات المؤسسات مرتبات ومخصصات الآلاف من منسوبيها من خزينة الدولة أسوة بالمعلمين والأطباء وعامة الشعب. ما يتوجب على المؤسسة العسكرية بكافة فئاتها معرفته، هو ان الشعب ليس هو ذات الشعب الذي (تم النصب عليه) قبل 33 عاما. الشعب الذي يواجههم في الشارع العام حاليا، شعب آخر، خلع عنه عباءة التبعية والخنوع بعد ان عرف كيف تٌدار دولته وعبر من!! إتحاد الشعب اليوم في الشارع هو ما يحتاجه الوطن الجريح، لجان مقاومة، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، إتفاقهم جميعا في جبهة وطنية واحدة عريضة مناهضة للإنقلاب، هو السلاح الوحيد المضاد للكلاش والدوشكا التي ظلت تجوب المدن تحصد في ارواح المواطنين العُزل، وتركت مهمتها الأساسية في حراسة الحدود، التي صارت متاحة ومستباحة تتجول فيها مخابرات الدول الاجنبية طولا وعرضا دون أن تخرج لصدها رصاصة واحدة.

صحيفة الجريدة