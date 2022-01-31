صباح محمد الحسن تكتب: دقلو ما سبب هذه الكراهية !!





ظهر للأضواء مسالماً، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانقلاب خرج فيها محمد حمدان دقلو ثلاث مرات فقط للأجهزة الاعلامية معاتباً ومهاجماً ومهدداً، فالرجل هو مهندس انقلاب ٢٥ اكتوبر والداعم الاول والرئيس له، بالرغم من معارضة شقيقه عبد الرحيم دقلو الذي كان رافضا لإجراءات الانقلاب بشدة، ليس حبا في استقرار البلاد ولا دعماً للحكومة المدنية ولا لأنه يريد تحقيق شعارات الثورة، ولكنه كان يخشى ان تضر الإجراءات الانقلابية باعمال دقلو الاقتصادية والاستثمارية وذهب عبد الرحيم مغاضباً، هذا ان لم يكن رهن الاعتقال في الوقت الذي نفذ فيه الانقلاب وتم اعتقال وزراء الحكومة ووضع حمدوك في اقامته الجبرية. وعندما ادرك رئيس المجلس السيادي ونائبه انهم في ورطة بعد الانقلاب كانت وجهتهم الى عبد الرحيم ليبحث لهم عن (مخرج ) وتم ارساله لاقناع رئيس مجلس الوزراء لكي تعود الامور الى نصابها وقد حدث وحرص البرهان ان يحي عبد الرحيم دقلو عشية الإعلان عن الاتفاق السياسي . وظل حميدتي متمسكاً بعدم العودة الى ما قبل ٢٥ اكتوبر ومنع البرهان أكثر من مرة وحال بينه وبين العودة الى صوابه، وجزم ان لا تعود قحت مرة أخرى للمشهد السياسي، حتى عندما قرر الفريق البرهان التنحي وعزم عليه في اكثر من اجتماع مع الاربعة المقربين من أعضاء المجلس السيادي وقف حميدتي واعترض بشدة ومنع البرهان من التنحي . وبعد الانقلاب وقرار العنف المفرط تجاه المتظاهرين رفض حميدتي مشاركة قواته ضمن القوات المشتركة لفض التظاهرات وقالها بالحرف الواحد ( تقولوا قوات مشتركة وبعد يموتوا الناس تقولوا قتلهم الدعم السريع) في اشارة منه لمجزرة فض الاعتصام، لكن بالرغم من ان دقلو رفع يده عن قتل المتظاهرين الا انه عجز ان يمنع القتل بصفته نائباً للمجلس الانقلابي ولم يدينه الا مرة واحدة عندما اتهم به شخصيات بعينها، هذا يعني ان دقلو لا يهمه ان يموت الشباب في شوارع الخرطوم فقط ان لا تكون قواته المتهم الاول، الرجل يظن ان المسئولية عن قتل الشباب لا تقع عليه الا في حال استخدام قواته الرصاص. كل هذا وغيره وما تسبب فيه الرجل من تدهور في الاقتصاد السوداني ووضع يده على خيرات وموارد البلاد وما حصل عليه من ذهب ومعادن وسيطرته الكامله على هيئة الجمارك ومطار الخرطوم، كل هذا و دقلو يستغرب من ان هناك جهات تثير الفتنة وتبث خطاب الكراهية، لا يرى حميدتي في قتل العشرات في التظاهرات سبباً في ان يكره الناس مجلسهم وحكمهم الديكتاتوري، الذي سلب منهم حريتهم ومدنيتهم تحت تهديد البندقية، وهو السبب الذي يجعل الناس يدفعوا أرواحهم طاهرة لأجله هذا الذي نحن فيه لا يحتاج الى (جهات) تدفع الناس للشعور بالكراهية. وجاءت تصريحات دقلو خلال لقائه قيادات الإدارات الأهلية (زعماء القبائل) بالعاصمة الخرطوم، وقال ان الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، وشدد على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد خاصة وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجري بدون تلك الأحزاب وقال لا نرغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع وهناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات. وبهذا الحديث يلغي دقلو عن كاهله كامل المسئولية عن ماحدث وماترتب عليه من ردود أفعال وان البلاد تكون او لا تكون، فهل ما نعيشه الآن مفترق طرق ام انه طريق مسدود، فلماذا لا يقر حميدتي بفشلهم في ادارة البلاد لطالما ان الاحزاب التي يدعوها الآن للوحدة هو من تسبب في فرقتها وشتاتها ونفذ قرار الانقلاب عليها بحجة انها كانت الازمة وان لا حل الا في إزاحتها، أين الحل !؟ طيف أخير : الرحمة والمغفرة للشهيد محمد يوسف، اللعنة على من جعلوا كل الشباب (مشروع شهيد).

صحيفة الجريدة