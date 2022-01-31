السلطات السورية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من “الكيبتاغون” والحشيش





صادرت السلطات السورية في محافظة درعا كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية – الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار.

وقال مصدر لوكالة “سانا” السورية إنه “ونتيجة المتابعة الأمنية الدقيقة تم ضبط كميات من الحشيش والكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار وهي عبارة عن 561 كيساً من حبوب الكبتاغون سعة 1000 حبة لكل كيس و190 كف حشيش بوزن 200 غرام لكل كيس”.

وأشار المصدر إلى “توقيف عدد من المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً لإجراء اللازم بحقهم”.

وضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.

وكشف مصدر أمني سوري في تصريح لـ “سبوتنيك” عن أن العملية تخللها اشتباك مسلح مع المهربين، انتهى بإلقاء القبض على عدد منهم، فيما يجري العمل حاليا على ملاحقة آخرين لاذوا بالفرار.

العربية نت