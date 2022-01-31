



ما يدور في الوسائط من إشاعات عن الخلافات بين الفريق أول حميدتي والفريق أول كباشي ماهي الا إمنيات وأحلام القحاتة بعد أن صاروا ناشطين عطالة ونظام بائد مبلول ومطرود من الحكم وبعد فشلهم بكل الوسائل للعودة للحكم وفشل مواكبهم ومظاهراتهم من الوصول لمحطة ” شروني ” فقط لجأوا لإساليب الوقيعة والفتن والإشاعات ولا توجد أدني خلافات فيما بين المكون العسكري من أعلي هرم لأخر جندي في كل القوات ، أتفقوا أنتو يا قحاتة من 4 طويلة بقيتو نص طويلة بلا ثورة بلا بطيخ معاكم يا عاطلين يا فاشلين ، كباشي وحميدتي سمن علي عسل شوفوا ليكم طلس غير دا ولن تنجحوا في أي فبركة حتي في الإشاعات فارات و فاشلين .

ابراهيم بقال سراج

