السودان علي أعتاب مشهد سياسي جديد





أتعاطف كثيراً مع قادة وشباب قوي الحرية والتغيير في نسختها الأولي .. عدد كبير منهم يعيش حالة إحباط لها مايبررها ..لقد تسرعوا في أمرهم وخلطوا أهازيج أركان النقاش بمتطلبات إدارة الدولة .. اليوم يفكر كثيرون منهم في الهجرة خارج البلاد والعودة من حيث أتوا .. سيعودون لمنظمات ومواقع عمل متواضعة ..والذين قرروا البقاء بالسودان وإدارة معركتهم مع العسكر من داخل مقار أحزابهم ، هؤلاء سيجدون صعوبات بالغة في توفير معينات العمل ودفع فواتير تشغيل كوادرهم التي كانت حتي وقت قريب ترتع في ميري السلطة المدنية التي دانت لهم لكنهم فقدوها بتصرفات صبيانية بلا معني ..

من يراهنون علي التظاهرات الشعبية خسروا الرهان لأن موجة التظاهر بدأت في عدها التنازلي وستتحول إلي مناسبات للغضب الشبابي ستقوي قبضة العسكر يوماً ..بعد يوم ..

هذه هي الحقيقة المرة .. وفي عالم وتقلبات السياسة لا مكان للعواطف !!

عبد الماجد عبد الحميد

