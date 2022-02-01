اعتقال واحتجاز والد “توباك” دون توجيه تهمة





كشفت أسرة المُتهم بقتل العميد شرطة علي بريمة حماد عن احتجاز واعتقال التاجر آدم أرباب منذ العاشرة من مساء السبت الموافق 29 يناير الماضي دون توجيه أي تهم أو توضيح أسباب الاعتقال.

وقالت السيدة نضال يعقوب إن قوة أمنية تقود سيارة “بوكس”حضرتْ إلى منزلهم بأم درمان مساء السبت بمعية زوجها وأمهلته دقائق ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة.

ولفتت إلى أنها توجهت بحثًاً عنه إلى عدد من الأقسام والنيابات وعثرت عليه محتجزًا لدى مركز شرطة الخرطوم شمال “القسم الشمالي”.

وأوضحت بأنها باشرت في إجراءات الإفراج عنه بالضمانة العادية؛ إلا أنه لم يُطلق سراحه حتى لحظة كتابة الخبر.

واعتقلت السلطات الأمنية عضو مجموعة (غاضبون بلا حدود) محمد آدم المشهور “توباك” بمعية (٤) آخرين أفرجت عن بعضهم،فيما وجهت تهمة القتل في مواجهة “توباك” وآخرين.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة