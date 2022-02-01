سرق صورهن من مواقع التواصل.. مهندس شبكات مصري يدق ناقوس الخطر: “موقع” يسرق صور الفتيات وينشئ لهن “ملفات وصور إباحية”





حذر مهندس مصري من موقع إباحي يسرق صور الفتيات خلال الفترة الماضية.

فقد كشق مهندس الشبكات المصري، محمد ونس، حقائق صادمة عن موقع إلكتروني يسرق صور الفتيات والسيدات من صفحاتهن الشخصية ثم ينشئ لهن ملفات إباحية.

وقال “ونس” أنه اكتشف هذا الموقع الإباحي بالصدفة، بعدما قام أحد أصدقائه بإرسال رابط له، وفوجئ بصور عشرات الفتيات مستولى عليها من صفحاتهن الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.

وأوضح أن تلك الصور وتبلغ نحو 300 صورة طبيعية مستولى عليها من صفحات شخصية تعرّضت لتعديلات عبر برنامج “فوتوشوب”، ما أدى إلى ظهور الفتيات بوضعيات غير لائقة، وفقًا لـ “العربية”.

وتقدم المهندس المصري بعريضة للنيابة العامة عبر الصفحة الرسمية، أشار فيها إلى أن كثيرا من الفتيات من هن تحت السن، ومن الممكن أن يعرضهن الموقع للانتحار في أي لحظة خوفا من الفضيحة، مطالبا الجهات القضائية والأمنية بكشف الفاعلين وليس إغلاق الموقع فقط.

وقال: “لو اتقفل ممكن كتير غيره يتفتح، الموقع كل يوم بينزل عليه صور جديدة وعاملين قناة “تليغرام” ولو متخدش إجراء سريع خلال يوم أو اتنين الصور دي هتكون في كل مكان”.

صحيفة المرصد