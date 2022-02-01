التجاني الطيب : الموازنة غير مبشرة و تنفيذها مستحيل





شدد الخبير الاقتصادي _ وزير المالية الأسبق ؛ التجاني الطيب على أن الصورة الكلية للاقتصاد بحسب مؤشرات موازنة 2022م غير مبشرة.

و اعتبر أن تنفيذ الموازنة الحالية ييدو شبه مستحيل لجهة وجود مغالطات و أرقام غير سليمة.

و دعا التجاني في حوار مع صحيفة اليوم التالي إلى أخذ الأرقام الأولية بحذر شديد ، و قال : “من الصعب جداً توقع معدلات تضخم في الحدود المذكورة في وقت لا توجد فيه إجراءات محددة لكيفية الهبوط بالتضخم”.

و توقع أن تؤدي زيادة المرتبات و الأجور التي بلغت 146% في الموازنة إلى ارتفاع حجم التضخم.

و أوضح أن الموازنة حسب ما ذكر ستعتمد على الموارد الذاتية بعد توقف مساعدات المانحين ، مستبعداً أن تكون مواردها ذاتية بصورة حقيقية و رجح أن تكون موارد نقدية تدخل خزينة الدولة و تصرف كما كان يفعل في السابق و تنتهي باقراض من البنك المركزي دون سداد منوهاً إلى أن الموازنة لا تختلف عن الميزانيات السابقة سواء في عهد الإنقاذ أو السنوات الأولى للفترة الانتقالية.

و شكك الطيب في وصول إجمالي الإيرادات إلى (3.326) مليار جنيه على ضوء الحالة التضخميو الانكماشية منتقداً زيادة الإيرادات الضريبيو في الموانزة بنسبة (143%) و توقع أن يشهد المواطن في الانتقالية ما لم يشهده منذ (100) عام من الضغوط التضخمية.

و أشار إلى أن العجز الكلي الذي بلغت نسبته (363) مليار سيمول معظمه بالاقترا١ أو الاستدانة من البنك المركزي و ذلك على زيادة الدين الداخلي و معدلات التضخم.

باج نيوز