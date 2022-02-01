العيكورة يكتب: مولانا (هويدا) … الكورة فى ملعبكم !





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

والكلام كما نوجهه للبرهان وحميدتي نوجهه اليوم لوكيل وزارة العدل المكلف بصلاحيات وزير مولانا هويدا عوض الكريم . والبرهان عندما اصدراً قراراً بتكليف هويدا إنما يقول لكل من يسأل عن القانون و العدل والتشريعات

(أمشوا لهويدا) .

وما يجعلنا نطرق الباب هو الحبوب المخدرة والاموال والقتل وما يحدث اثناء المليونيات وما نطرحه امام (مولانا) هو سؤال واحد والسؤال هو (من الفاعل) ؟

و(الميديا) بالامس تنقل مقطع المبالغ المالية الطائلة يتفحصها رجال المباحث والشرطة والمتهم الذى قبضت بحوزته يقال انه كادر شيوعي والكادر عندما يُسأل عن مصدر الاموال يقول إنها لشراء (كمامات) وعندما ضيق عليه الخناق قال انها أمانه يريد إيصالها . وعندما (زنقوه شويه) قال (حقت أمي) !

فالكلام يا سيدتي

لم يعد خافياً فمن استشهد بالامس نشر له تسجيل قبلها بيومين يحدث الناس عن الموت ! و ما من شهيد بمليونيات (قحت) الا وكان (مقطعه جاهزاً) فهل كل هذا يحدث بمحض الصدفة ؟ توزيع الحبوب المخدرة والمنشطات والاموال وحبوب الهلوسة فهل كل هذه الوقائع تُسجل ضد مجهول ؟

نعم نعلم ان المهمة ليست بالسهلة وتحتاج لعمل استخباراتي وامني متقن ولكن فى النهاية عندما يتم القبض والتحريز سيوضع المتهم بين العدالة وإذا سألنا عن العدالة قبل تكليفكم لقيل لنا (الفااتحة) !

ومن عليه نفض الغبار عن النصوص المعطلة والتسييس هو أنتم فى وزارة العدل ومن علية إصدار التشريعات الداعمة للنصوص أو استحداث الجديد الذى فرضته ضرورة المرحلة هو انتم يا سيدتي بحكم التكليف .

بالطبع لا نطالب وزارتكم ان تعدل الوثيقة الدستورية فذلك امر سياسي ولا نريد لوزارتكم وقضاتكم ومستشاريكم الاجلاء ان يلوثوا ايديهم بعبث السياسي لم يكونوا طرفاً فيه. ولكن نطالبكم بضبط مواد الوثيقة بنصوص تشريعية ضابطة للشارع وحافضة للنفس والعرض و ممتلكات الوطن وقناعتي انها موجودة ولكنها وئدت فى عهد كفار قريش .

نريد يا سيدتي ان تقفوا امام مادة كفالة حق التظاهر السلمي مثلاً اطلقت هكذا دون قيود ! و ان يوضع لها من الشروط والقيود والاجراءات ما يحفظ النفس والعرض والممتلكات العامة .

أفهم يا سيدتي ان يهتف المتظاهر( وحتى هذه يجب ان لا تكون مُطلقة) ولكن لا أفهم ان يتلف إشارة مرور او يسقط لوحة إعلان او يخلع (إنترلوك) مثلاً . فأين التشريعات الرادعة ؟

اتذكري يا سيدتي عندما أحرق أحد السودانيين (لستكاً) واحداً بلندن ماذا فعلت به القوانين ! و كيف كبلته وطرحته أرضاً ؟

أفهم يا سيدتي ان تحمي الجهات الامنية المتظاهرين لضمان سلامتهم وما لا افهمه هو أن يظل جانب تقديم الخدمات الاسعافية اثناء المظاهرات معدوماً البتّة . بلا سيارات اسعاف و لامُسعفين فتزهق بين الهرج والمرج والاهمال أنفس بريئة .

قبل ما انسي : ــــ

حفظ الله السودان من كل مكروه وأعانكم على أداء التكليف

صحيفة الانتباهة