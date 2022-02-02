ما هي اكثر عشر دول انتاجا للفول السوداني؟





** اكثر عشر دول انتاجا للفول السوداني

* الصين: هي أكبر مصدر إنتاج للفول السوداني فهي تقوم بإنتاج نحو 16 مليون طن سنويًا

* الهند: تعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الفول السوداني حيث تقوم إنتاج نحو 6 ملايين طن منه وتقوم بتصديره إلى باكستان واندونسيا وماليزيا

* نيجيريا: تحتل نيجيريا المركز الثالث في إنتاج الفول السوداني على العالم كما أنها تحتل المركز الأول في قارة أفريقيا حيث تقوم بإنتاج نحو3 مليون طن سنويا

* الولايات المتحدة الأمريكية: وتأتي في المرتبة الرابعة بإنتاج الفول السوداني نحو 2,57,500 طن سنويًا.

* السودان: تأتي السودان في المرتبة الخامسة بإنتاج الفول السوداني ما يقارب من 1,8260000 طن سنويًا.

* ميانمار: تأتي ميانمار في المرتبة السادسة في إنتاج الفول السوداني نحو 1,527,407 طن سنويًا.

* تشاد: تأتي دولة التشاد في المركز السابع عالميًا من حيث إنتاج الفول السوداني بنحو 1,040077 طن سنويًا.

* الأرجنتين: تأتي دولة الأرجنتين في المرتبة الثامنة فى العالم في إنتاج الفول السوداني بنحو 1,001,113 طن سنويًا.

* الكاميرون: تأتي دولة الكاميرون في المرتبة التاسعة في العالم من حيث إنتاج الفول السوداني بحوالي نحو 747,677 طن سنويًا.

* السنغال: تأتي دولة السنغال في المركز العاشر عالميًا من حيث إنتاج الفول السوداني بإجمالي نحو 719,000 طن سنويًا.

* الصين: هي أكبر مصدر إنتاج للفول السوداني فهي تقوم بإنتاج نحو 16 مليون طن سنويًا

* الهند: تعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الفول السوداني حيث تقوم إنتاج نحو 6 ملايين طن منه وتقوم بتصديره إلى باكستان واندونسيا وماليزيا

* نيجيريا: تحتل نيجيريا المركز الثالث في إنتاج الفول السوداني على العالم كما أنها تحتل المركز الأول في قارة أفريقيا حيث تقوم بإنتاج نحو3 مليون طن سنويا

* الولايات المتحدة الأمريكية: وتأتي في المرتبة الرابعة بإنتاج الفول السوداني نحو 2,57,500 طن سنويًا.

* السودان: تأتي السودان في المرتبة الخامسة بإنتاج الفول السوداني ما يقارب من 1,8260000 طن سنويًا.

* ميانمار: تأتي ميانمار في المرتبة السادسة في إنتاج الفول السوداني نحو 1,527,407 طن سنويًا.

* تشاد: تأتي دولة التشاد في المركز السابع عالميًا من حيث إنتاج الفول السوداني بنحو 1,040077 طن سنويًا.

* الأرجنتين: تأتي دولة الأرجنتين في المرتبة الثامنة فى العالم في إنتاج الفول السوداني بنحو 1,001,113 طن سنويًا.

* الكاميرون: تأتي دولة الكاميرون في المرتبة التاسعة في العالم من حيث إنتاج الفول السوداني بحوالي نحو 747,677 طن سنويًا.

* السنغال: تأتي دولة السنغال في المركز العاشر عالميًا من حيث إنتاج الفول السوداني بإجمالي نحو 719,000 طن سنويًا.

نادر الهلالي