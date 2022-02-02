عملية القلب التي أجريت للشيوعي صديق يوسف دفع تكلفتها الفريق الكباشي والطبيب من أكبر الكيزان على وجه السودان





عملية القلب التي أجريت للشيوعي صديق يوسف دفع تكلفتها الفريق الكباشي بتفويض من المجلس السيادي

والطبيب الذي أجرى العمليه من أكبر الكيزان على وجه السودان

محن

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على جهاز المخابرات (أن يكرب قاشه ويكون قدر المسؤوليه) قروش المنظمات دي قاعده تتصرف كمامات ودرقات وخرشات ومخدرات ومنشطات،،وتبقوا مارجال أولاد رجال لو ماجبتوا أجل اليد القاعده تلعب بالشباب،،

علينا أن نتسائل جميعآ عن (طبيعة هذه المنظمات) وأماكن مقارِها ومن هو المسؤول عنها وأين تمارس نشاطها،، وكيف لها أن تستلم دعم خارجي دون علم الحكومه،، والله إني على يقين بأن كل هذا التدخل الخارجي وكل هذا السخف لايكتمل إلا تحت غطاء هذه( المنظمات)

الآن محاربة السودان كدوله وكسياده تتم عبر أزرع مختلفه من ضمنها هذه المنظمات المحليه والتي تُدار من الخارج،، من فينا لم يرى صور الأجانب وهي تجوب في المواكب،، بالله عليكم في أي دوله من الدول يُسمح لأجنبي بأن يتظاهر ضد حكومة الدوله التي يُقيم فيها،،

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نحن نطالب بالبحث والتقصي حول عمل هذه المنظمات ومعرفة من يُديرونها ومن هم خلفها وماهو طبيعة عملها وأين مقار عملها ومن هم عضويتها ومتى اكتمل تسجيلها؟؟ ولنا حق أن نسأل إذا كانت هذه المنظمات تستلم دعمً وأموال بإسم الشعب من أجل التدريب والإعلام فمن هم الشباب الذين تم تدريبهم،،وأين تم صرف الأموال،،

ولماذا تهتم هذه الدول بتوثيق تظاهرات السودان وتتناسي انتهاكات العراق والشيشان وأفغانستان وسوريا واليمن وفلسطين،،

هووووووي يا اجهزه أمنيه

هووووووي يا اجهزه أمنيه

البلد دي يحصل فيها السبعه وزِمتا بينا نحن كسودانين ماعندنا مشكله،،

لكن تبقى مستباحه كده وبالطريقه دي والله يكون مافيكم خير،،والله تدمع العين لمن تشوف أخبار زي دي والله كلنا ثقه إنو البلد فيها ناس فيهم خير (أوقفوا هذا العبث أوقفوا هذا العبث) واقطعوا يد الفتنه

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لازم الشباب يسألو عن مكان صرف المبالغ الماليه الإستلموها الناشطين ديل 100 مليون دولار محتاجين لكشف حساب مفصل ينزل لينا في صفحاتهم زي ماقاعدين ينزلوا مسارات المليونيات وزي ماقاعدين يحسبوا المصابين والمغتصبين والمغتصبات وزي ماقاعدين يحسبو المفقودين ويحتسبوا الشهداء،،

من حق الشباب الثائر يعرف من إستلم المبالغ الماليه وأين صُرفت ومن صرفها ومن استلمها من لجان المقاومه،، من حق الناس البتطلع الشارع وتهتف وتموت دي تعرف منو القاعد يسترهنا،،

دا حق من الحقوق،،

تبيان توفيق