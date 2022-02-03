تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين





تسبّبت اصابة القاضي الذي ينظر محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة عبد الرحيم محمد حسين ، بعلة مرضية في تأجيل محاكمة (عبد الرحيم) وذلك في القضية المدونة ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتعلق بمخالفات في قطع أراض وعقارات واموال.

وأرجأت المحكمة، جلسة الأمس المحددة للسير في إجراءات محاكمة المتهم بسماع المتحري الى أخرى حددتها المحكمة خلال الشهر الجاري، وذلك لظروف مرضية لقاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، الذي ينظر ملف الدعوى الجنائية.

يذكر أن المتهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفه نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م ، بجانب اتهام (عبدالرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة