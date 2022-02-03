معتصم محمود يكتب : اتحاد التمباك يواصل التخبُّطات





في فضحية جديدة لاتحاد التمباك تم تعليق مباراة جمي حلفا و القوز الخرطوم تمهيداً لاقصاء ممثل حلفا من المنافسة!!

تعليق المباراة تم بقرار فردي من محمد حلفا قبل اجتماع اللجنة!!

سامي حلفا تسبب في المهزلة الجديدة إذ اشترط على بطل حلفا الاعتراف به كرئيس للاتحاد مقابل إقامة المباراة و هذا ما رفضه نادي جمي.

سامي فشل في استلام الاستاد من الاتحاد الشرعي بقيادة الجنرال محمد ابراهيم ميمي و يريد من جمي ان يمنحه الشرعية!!

اتحاد التمباك أراد التخلص من رجل حلفا القوي الجنرال ميمي لكنه اخطأ في اختيار البديل.

بديل ضعيف، صاحب تجارب فاشلة، ليس له قبول بحلفا.

سامي فشل في استلام الاتحاد فلجأ للشرطة!!

ماذا تفعل لك الشرطة إذا كانت الأندية لا تريدك يا سامي!!

الرئيس الشرعي الجنرال ميمي يدير الاتحاد من مكاتب الاتحاد و سامي يريد إدارة الاتحاد من اللوكاندة!!

الجنرال ميمي حجز الفندق لاستضافة القوز و رتب مبلغ (920) الف جنيه كلفة الاقامة و الاعاشة.

القوز كان قد اتصل على سامي المعتمد من اتحاد التمباك بخصوص ترتيب الاقامة لكن الرجل زااااغ من ضيوف المدنية رغم ان القوز جاهزة بالكامل لدفع الاقامة و الإعاشة.

ما بين كرم الجنرال ميمي و زوغة سامي يتبين الفارق بين الشرعي و غير الشرعي.

يا سلام على الجنرال ميمي وهو يمثل الكرم النوبي الأصيل.

الجنرال يصل الخرطوم غداً الجمعة و قد اعد له القوز حفل استقبال يليق به.

تكريم الجنرال ميمي تكريم لاتحاد حلفا الشرعي و لنادي جمي و لكل القطاع الرياضي بوادي حلفا.

يا سلام على إدارة جمي بقيادة الريس خلف الله.

جمى رفض الاعتراف بالباطل مضحياً بمشاركته في المسابقة.

جُمي قدم درساً لكل الأندية في الانحياز للحق و صلابة الموقف.

في وجود مثل هذه القيادات لن يفلح اتحاد التمباك في تمرير اجندته.

ستصمد الأندية و الاتحاد وتقاوم الباطل إلى أن يعود الحق.

كلها ايام وتصدر اخلاقيات الفيفا القرار المنتظر.

صحيفة الصيحة