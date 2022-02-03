تحديد موعد لاستئناف محاكمة شقيق المعزول في قضية تبديد (27) مليون دولار





حددت المحكمة، موعداً خلال الشهر الجاري لاستئناف محاكمة شقيق الرئيس المعزول و(5) آخرين معه في الدعوى التي قيدتها ضدهم شركة سودابت، تتهمهم فيها بتبديد مبلغ (27) مليون دولار أمريكي.

وحددت المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة القاضي محمد بشير، جلسة اخرى نهاية الأسبوع المقبل للفصل في طلبات دفاع المتهمين المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الاول وبقية المتهمين، وذلك استناداً الى نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيرين الى ان وقائع الدعوى في هذا البلاغ تعود الى العام 2008م وان مباشرة اجراءات البلاغ كانت في أبريل 2020م اي بعد أكثر من عام من استيفاء القيد الزمني للتقادم المسقط للدعوى الجنائية.

الجدير بالذكر أن محاكمة المتهمين توقفت لاشهر منذ خواتيم العام الماضي وذلك عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي أنس مالك، الذي كان ينظر ملف القضية.

يذكر أن شقيق المعزول (علي البشير) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م ) يواجهون تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية، من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة