باعة متجولون بالسوق العربي ينددون بحملات البلدية





ندد عدد من الباعة المتجولون بقلب السوق العربي بالخرطوم بالحملات التي ظلت تمارسها المحلية في مواجهتهم تحت دواعي تنظيم الأسواق على حد تعبيرهم وطالب الباعة المتجولون الذين استهجنوا سلوك بعض الفريشة بعرض بضاعتهم وسط الطريق مما يشكل عائقاً أمام حركة المرور بقلب الخرطوم، وطالب الباعة سلطات المحلية بتقنين عملهم وتحديد أماكن مخصصة لهم وبشكل دائم بدل من ملاحقتهم وفرض غرامات عليهم،

وقال محمود طه أنه ظل يمارس مهنة بيع المستلزمات الدراسية والمكتبية منذ أن كان طالباً في الأساس ومازال يمارس مهنته بعد تخرجه من الجامعة، وأوضح: ليست هنالك بدائل أمام مئات الآلاف من الخريجين غير الدخول للسوق لمساعدة أسرهم بدلاً من انتظار الوظائف ذات الدخل المحدود، وأردف: نحن ندفع غرامات دون ان نعرف حقيقة الجرم الذي ارتكبناه، ومضى: ذات القهر الذي مارسه النظام البائد بدأ يمارس علينا من قبل مناديب المحلية من أجهزة نظامية وموظفين.

كوش نيوز