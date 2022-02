ممثلة إيطالية سوداء تواجه حملة عنصرية بسبب مشاركتها في مهرجان

قالت ممثلة إيطالية سوداء إنها تعرضت لمضايقات عنصرية عبر الإنترنت بسبب لون بشرتها، بعد الإعلان عن ظهورها كضيفة في مهرجان “سانريمو” الموسيقي السنوي في إيطاليا.

قرأت لورينا مونرو سيزاريني، 34 عاماً، بعض هذه الرسائل على الجمهور خلال بث المهرجان على قناة (راي) الإيطالية الرسمية.

جاء في رسالة: “وجهوا لك دعوة لأنك سوداء”، و”أنت لا تستحقين التواجد بالمهرجان”.

بينما قرأت لورينا رسالة أخرى جاء فيها: “ربما وجهوا لك الدعوة لتقومي بغسل السلم، أو لكي تسقي النباتات”.

قالت لورينا إن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها للعنصرية في إيطاليا، الدولة التي نشأت فيها، وإن هذه الرسائل بدأت بمجرد الإعلان عن أنها ستكون ضيفة المهرجان.

وقالت الممثلة، التي اشتهرت بدورها في المسلسل الدرامي الإيطالي (سوبورا): “واضح أن لون بشرتي يمثل مشكلة لبعض الأشخاص”.

ولدت لورينا في العاصمة السنغالية، داكار، لأم سنغالية وأب إيطالي.

تلقت صيحات دعم من جمهور المهرجان، وصاح أحدهم: ”أنتِ إيطالية”، فردت عليه” ”نعم، وأفتخر”.

وقالت للجمهور: “ظللت في حيرة من أمري بشأن هذه الرسائل. لماذا يشعر أشخاص بضرورة كتابة مثل هذه الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لماذا يعاني أشخاص من مشكلة بسبب لون بشرتي؟”.

Lorena Cesarini talking about racism is so important! That this still continues in the 21th century is awful and I love how she speaks up about it on Sanremo so many more people can hear her voice and learn something!!! Much love to her💖#Sanremo2022 pic.twitter.com/sWYk0vwR7d

— E L I F 💐 | Sanremo week🇮🇹💐 (@letscountsmiles) February 2, 2022