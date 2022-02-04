إحباط محاولة تهريب (سن فيل) وعملات أجنبية





أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم، محاولة تهريب عاج (سن فيل) في شكل منحوتات خشبية وكميات من العملات الأجنبية حاول المتهم إخفاء العملات داخل ملابس بحياكتها داخل بنطلون.

وأشاد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميد بحسب المكتب الصحفي للشرطة، بمجهودات قوات جمارك المطار موضحاً أن الضبطية الأولى عبارة عن عاج (سن فيل) مصنع في شكل منحوتات خشبية.

‏وأشار إلى ضبط عملات أجنبية عبارة عن (53) الف رالف سعودي و(5) آلاف يورو تمت خياطتها داخل ملابس بناطلين بطريقه إحترافية إلا أن يقظة وفطنة منسوبي الصالات كانت بالمرصاد، وأكد أن إدارة جمارك مطار الخرطوم تتصدى لكافة محاولات التهريب حفاظاً على إقتصاد البلاد.

‏وامتدح مدير فرع الصالات و(التارمك) العميد شرطة جمال الفكي أونسة، جهود الضباط وضباط الصف والجنود بالصالات وتحقيقهم للعديد من الضبطيات، وأكد أن قوات الجمارك تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات ومراقبة حركة الركاب والصالات بالتقنيات الحديثة وضبط كافة حالات التهريب.

الصيحة