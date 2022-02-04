إختيار جهات تدريس وتدريب الطيران بالسودان ..أكثر من نصيحة





تشهد دراسة الطيران في السودان إقبال كبير من الشباب الذين يختارون هذا المجال عن رغبة، وفي سبيل تحقيق أحلامهم فإنهم يلتحقون بالجهات التي تتخصص في تدريس الطيران، ولكن ولعدم وضوح الرؤيا لدى كثيرون حول تفاصيل الجهات التعليمية التي يلتحقون بها فإنهم وأولياء أمورهم يخسرون أموالا طائلة ويهدرون وقتا ليس بالقصير خصماً من عمرهم من أجل دراسة تخصصات في جهات و بمسميات غير معتمدة من الطيران المدني او التعليم العالي، ومراكز التدريب التي تتبع لوزارة التنمية البشرية.

وهنا لابد من الإشارة إلى وجود تخصصات لايتم تدريسها وتدريب الطلاب عليها إلا بواسطة أساتذة معتمدين رسمياً من الجهات ذات الصلة بالطيران.

وحتى لا يتعرض الطالب الخداع عليها أولاً قبل التسجيل في أي جهة تعليمية ذات صلة بمجال الطيران أن يتأكد من حصولها علي تصديق سلطة الطيران المدني او التعليم العالي، وكذلك يمكنه الاستفسار عن الأساتذة وعن مؤهلاتهم، لأن الإعتماد فقط على اختيار الجهة التي تدرس الطيران اعتمادا على ازياء طلابها “اليونفورم” ليست مقياسا لمعرفة حقيقة الجهة التي يلتحق بها ليدرس الطيران.

ونواصل غداً عن قضية استيعاب الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة السودانية وأولئك الذين رسبوا فيها وقبولهم بالجهات الأكاديمية التي تتخصص في تدريس وتدريب الطيران.

بقلم:رضا صلاح الدين الزبير

الخرطوم:طيران بلدنا