طه مدثر يكتب: البرهان. تاني وفاق وطني!





(1) يبدو لي أن للانقلابي.سواد في الوجه.وانسداد في الأفق وسوء في الخلق ونذالة في الاخلاق. وضيق في الرزق. فانظر أعزك الله.الى وجه اي انقلابي.تراه مسودا.وهو كظيم .من سوء نقضه للعهود و المواثيق.ومن سوء تدبيره وسواد أعماله.ومن سوء عاقبة أمره.وأنظر اليه.نظرة عابرة.تراه يعاني من انسداد في الأفق.وان شئت الدقة.فهو معدوم الأفق تماما .أما سوء الخلق والأخلاق.فتراها ظاهرة في أحاديثه الانفعالية الغاضبة على كل ماهو مدنى.وعلى كل من يدعو للديمقراطية.اما أخلاقه البائسة. فتراه يجعل من نفسه الحاكم بأمره.وفي سبيل ذلك.يبيح لنفسه ولعسسه.استخدام كل وسائل القمع. من أجل القضاء على المعارضين السلميين.اما ضيق الرزق.فانظر الى خزانة البنك المركزي تراها شارفت على الإفلاس.وترى غالبية موارد الدولة تم توظيفها وصرفها.على الاستعدادات لتفريق وتشتيت جمهرة الثائرين والرافضين لحكمه وانقلابه.ومن اجل جباية أموال جديدة قامت وزارة مالية السلطة الانتقالية بزيادة تعرفة فاتورة الكهرباء.عل وعسى تجد في جيب المواطن قليل من الدعم..اما المساعدات والقروض الخارجية.فقد تم تعليقها الى حين عودة الحياة إلى طبيعتها بالسودان. (2) والمجتمع الدولي.يعلم أن الحياة لن تعود إلى مسارها الطبيعي.من سلطة مدنية ودولة ديمقراطية.الا بذهاب مايسمى اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير.او السلطة الانقلابية الحالية.برغم أن هذه السلطة الانقلابية.وبالامس القريب.قد بدأت في تغير تكتيكاتها و منهجها وسلوكها. (3) وبعد قسمهم المغلظ. بأنهم لن يسلموا الحكم إلا لحكومة منتخبة. هاهو قائد الانقلاب البرهان ونائبه حميدتي. ومن شمال دارفور.ارسلا رسالة مفادها. أنهم سيسلمون الأمانة الى طرف ثاني.وهو الوفاق الوطني.وأظنك سمعت هذه العبارة مررا فى عهد المخلوع البشير.الذي كلما ضاقت عليه القبل الأربعة.بسبب الاحتجاجات.طفق يدعو إلى وفاق وطني شامل.وهي دعوة حق أريد بها باطل.فمن يتبع أمر المخلوع.خطوة بخطوة.فلا نفع في دعوته.ولا خير في مبادرته.فهذه الحيل الثعالبية.او حيل الثعالب.انما يريد بها الانقلابيين كسب المزيد من الوقت.واطفاء غضب الشارع الثوري. وامتصاص حماس الثوار.واعادة مافقدوه خلال المئة يوم .من هيبة واعتبار.. (4) ان باب قبول السلطة الانقلابية.كسلطة امر واقع.أصبح يضيق ساعة بعد ساعة.فكيف تثق بمن ديدنه نقض العهود والمواثيق؟ ؟كيف تثق بمن يرفع السلاح في وجهك.ثم يدعوك للوفاق الوطني؟فاذا كان المتحدث عاقلا.فان المواطن المستمع.لهو اعقل واوعى منه.فاتكم قطار الثورة والثوار.

صحيفة الجريدة