سراج الدين مصطفى يكتب :كتاب شعراء الأغنية السودانية





(1)

في زمان ما ليس ببعيد.. كنت كثير الجلوس مع الأستاذ والشاعر الصحفي الراحل سعد الدين ابراهيم، كان الرجل بمثابة أبي.. كنت أحبه ويحبني.. كان رغم إبداعه الكبير إنساناً بسيطاً وعفوياً وحميماً ولطيف المعشر وصاحب نكتة حاضرة، وسعد الدين ابراهيم مبدع متفرع الإبداع.. فهو قاص وشاعر وصحفي وكاتب درامي.. وهو بغير ذلك يُعد مرجعاً مهماً من مراجع الأغنية السودانية.. مُلمٌ بتفاصيل كثيرة وقصص وأسرار وحكاوى هي غير متاحة لجيلي من الصحفيين الشباب.. فهو زامل وعاشر وعايش معظم المبدعين في الوسط الفني تحديداً يعرفهم سيرهم وتواريخ بأدق التفاصيل.

(2)

أفخر جداً بأن الراحل سعد الدين كان هو مصدري الأول في كل المعلومات الفنية التي أعرفها، وما كان ذلك ليتحقق لو لا وجودي الكثيف معه واقترابي منه عن كثب، تلك المعايشة أتاحت لي التعرف على أسماء إبداعية لا أعرفها من قبل، فعن طريقه تعرفت على الشاعر مبارك عبد الوهاب وهو اسم أسمع به لأول مرة، فهو حينما كتب عنه مقاله بعموده الشهير (النشوف آخرتا) تنبّهت لهذا الشاعر وظل اسمه حاضراً عنه، وكذلك الشاعر محمد الحسن دكتور شاعر أغنية مراكب الشوق التي يتغنى بها الموسيقار محمد الأمين وأغنية نوبية التي يتغنى بها الموسيقار أبو عركي البخيت، تعرفت على سيرة الشاعر محمد الحسن دكتور من خلال حكاوى سعد الدين إبراهيم.

(3)

وبعد أن تقدمت قليلاً في عالم الصحافة والصحافة الفنية تحديداً ومن خلال اهتماماتي الخاصة بالتوثيق، توقفت عند بعض الأسماء التي كانت ترد في (ونساتنا) مع الراحل سعد الدين، وبدأت رحلة البحث للتوثيق لهم بطريقة مُمنهجة حتى أرفع الظلم عنهم، ولكني في مُحاولاتي البحثية لم أجد أي كتاب يضم سيرتهم وإبداعهم.. كنت أذهب للدار السودانية لأبحث عن الكتب التوثيقية التي يمكنني أن أجد فيها ما أبحث عنه، ولكن مُعظم الرفوف خاوية تماماً ولم أجد ولا كتاباً واحداً يشبع رغبتي في المعلومات، وهنا لا بد أن أشير للأستاذ الصحفي معاوية حسن الذي قام بالتوثيق للأغنية السودانية من خلال كتاب (تاريخ الأغنية السودانية) وهو كتاب من ثلاثة أجزاء.. حاول الأستاذ معاوية قدر جهد وأعتقد بأنه كان ناجحاً في التوثيق للأغنية السودانية بكل تفرُّعاتها من شعراء وفنانين وملحنين، ولكن معظم من وثّق لهم كانت سيرهم الذاتية متاحة.

(5)

في هذا الكتاب، حاولت أن أضيئ على شعراء لهم إبداع غنائي حاضر ولكنهم سيرهم الذاتية غائبة، ولو توقّفنا كمثال في الشاعر (عزيز التوم).. نجد أن أغنيته (ليل الشجن) تُشكِّل حضوراً باهياً في الوجدان السوداني وربما يحفظها كل الشعب ولكن لا يعرف حتى اسم شاعرها وقصة تأليفها، وكذلك الشاعر مبارك عبد الوهاب شاعر أغنية (حياتي حياتي) التي يتغنى بها عميد الفن الراحل أحمد المصطفى، وكذلك الشاعر (علي ابراهيم خليل) شاعر أغنية (مساء الخير يا الأمير) أو الشاعر (عبد الجبار عبد الرحمن) شاعر أغنية (مكتول هواك يا كردفان) التي يتغنى بها الدكتور عبد القادر السالم، ونموذج آخر مثل الدكتور بشير عبد الماجد شاعر أغنية (كنوز محبة) التي لحنها الموسيقار بشير عباس وتغنى بها الراحل زيدان ابراهيم.

(6)

قصدت أن أتوقف في تلك الأسماء التي لا يوجد لها أي ذكر في بطن الكتب أو كل الوسائل الإعلامية بما فيها الأسافير المنتشرة، كانت رحلة مضنية من البحث والتقصي للبحث عن المعلومة.. ولكني حاولت.. وكنت حينما تصعب المعلومات (أزيد إصرارا) كما قال عبد القادر الكتيابي في رائعته لمحتك.

هذا الكتاب هو مجرد محاولة فقط وستتبعه محاولات في الجزء الثاني بإذن الله حتى أرفع الظلم عن بعض المبدعين الذين لم تهتم بهم كل وسائل الإعلام.. والرحمة والمغفرة لأستاذي سعد الدين ابراهيم.. ولصديقي الراحل (عادل ابكر ابراهيم) وهو من أبناء مدينة كوستي كان أيضاً له سهمٌ كبيرٌ في بعض المعلومات التي ضمن هذا الكتاب.

صحيفة الصيحة