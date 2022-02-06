حسن إسماعيل: لجنة (ظاظا).. عزيزى وجدى.. كم حذرناك من هذا اليوم





فى فلم ( ظاظا ) للفنان هانى رمزى كان رجل المخابرات الأجنبية المكلف بالضغط على الدولة للسماح بترشيح آخرين للرئاسة وكان هدفهم وضع أى رئيس جديد والسلام (حمدوك وكده) …

ـ كان مساعد رجل المخابرات الأجنبية يسأل مديره عن مواصفات الرئيس الذى يريدون ترشيحه …فابتسم ابتسامة صفراء وقال له مواصفات سهلة جدا … (واحد هلفوت ..مافيش حد يتوقع إنو ممكن يبقى رئيس ولا هو يتوقع يبقى رئيس ..ولمه يمشى ..ماحدش يبكى عليه ولايفقدو …واحد مالوش عزا ولا عزوة ..مافيش حد يعرفو غير أمو )

ـ عزيزى وجدى …. كم حذرناك من هذا اليوم …ولكنه لؤم الغشيم وغرور ( المكتولة المابتسمع الصايحة )

ـ فاليوم لن يبكى عليك أحد …ولن يواسيك أحد ….تبكى بس ( ياظاظا) !!!

حسن إسماعيل