اسحق احمد فضل الله: الحديث كله هو..





السيد رئيس تحرير صحيفة الانتباهة

حديثنا اليوم ليس أكثر من ثلاث جمل

وهو موجز موجز لأن الحديث كله كله كله قالته مسيرة الأمس

وما قالته مسيرة الأمس هو أن السودان يقول

:- نقطة…. افتح صفحة جديدة…

وقول مسيرة الأمس الأعظم هو

إن المسيرة حديثها عن السودان/ وحتى الخامس من فبراير/ هو حديث من جزءين

الأول والأصغر هو أن حديث السودان وحتى الخامس أمس حديث يغلق

والثاني من الحديث… وهو الأعظم هو حديث عن المستقبل

وعن العطالة… والرغيف ثم ما وراء ذلك…

السيد رئيس التحرير

الأحمق وحده هو اليوم من يظن أن مسيرة الأمس تحتاج إلى حديث

واليوم هو يوم للعرضة للرقص للتبة للغناء

والليلة كيف أمسيتوا يا ملوك أم در…. يا ملوك عطبرة… يا ملوك السودان كله كله..

وغداً والأيام بعدها تعود أنفاسنا إلينا…. ونكتب

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة