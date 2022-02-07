اتفاقية لنقل خام بترول حقل سارجاس بدولة الجنوب لموانئ الصادر السودانية بسعر 13 دولار للبرميل





وقع السودان و شركتا بتروناس الماليزية و(ongc) الهندية على اتفاقية نقل نصيب الشركتين من بترول جنوب السودان الصادر عبر شركة بترولاينز السودانية (بتكو)، حيث وقع عن حكومة السودان المهندس محمد عبدالله محمود وزير الطاقة المكلف فيما وقع عن شركة بتروناس الماليزية أذهان جميل.

وتنص الاتفاقية على نقل حوالي (13) ألف برميل يومياً قابلة للزيادة من خام بترول حقل سارجاس من جنوب السودان الذي كان متوقفاً عن العمل، إلى موانئ الصادر السودانية مقابل (13) دولارا لكل برميل.

من جانبه أشاد وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبدالله محمود بالخطوة. وأمن على أهمية الاتفاقية لتقوية العلاقة بين الشركاء والسودان، والتي تزيد من فرص الاستثمار للجوانب المختلفة.

وقال د. عصام محمد أحمد المدير العام لإدارة المنشآت النفطية بوزارة الطاقة والنفط “يسعدنا اليوم أن نعلن اتفاقية مع شركة بتروناس لنقل خام البترول بعد إعادة تشغيله، وهي فرصة بالنسبة لنا لنزيد قدرات النقل في الخطوط التي ضعفت بسبب نقص الإنتاج عندنا أو في جنوب السودان”. وأوضح أن هذا الحقل دخل الخدمة في شهر يوليو الماضي وهو الآن جاهز لنقل خام النفط عن طريق شركة بترولاينز PETCO خام مزيج النيل.

وأشار إلى أن الفائدة المرجوة من نقل هذا الخام تتمثل في شيئين أساسيين هما الاستفادة من أجرة النقل، والكميات التي يمكن ضخها في مصفاة الخرطوم في حالة الاتفاق على ذلك. وقال “نحن نعاني من نقص خام مزيج النيل، و لدينا تواصل مع شركة إسبوك SPOK في جنوب السودان التي تعمل في حقل سارجاس، ونأمل أن تكلل بالنجاح لشراء الخام لسد نقص الخام في مصفاة الأبيض ومصفاة الخرطوم”.

وشكر د. عصام، السيد أذهان، ممثل شركة بتروناس الماليزية في السودان وقائد فريق العمل في قطاع النفط على تاريخه الطويل في السودان ودعمه الكبير لقطاع النفط في السودان، متمنياً أن تعود شركة بتروناس للعمل في السودان مرة أخرى.

ومن جانبه قال السيد أزهان جميل “نحن حضرنا لتوقيع اتفاقية نقل الخام من حقل سارجاس لنستفيد كلنا مع بعض شركاء ودول لنقل البترول من جنوب السودان، وهي بداية جيدة”.

الخرطوم 6-2-2022 (سونا)